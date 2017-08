Les sports régionaux express

(Johanne Saint-Pierre) - Le club Jakours regroupe des membres âgés de 10 à 92 ans pour pratiquer leur sport dans un environnement amical tout en permettant à ceux qui désirent performer d'être encadrés par des entraîneurs certifiés. Une soirée d'information/inscription aura lieu jeudi, au Pavillon Mellon, entre 18 h 30 et 20 h pour la session d'automne qui se déroulera du 1er septembre au 22 décembre. Les adultes ont le choix entre le groupe récréatif qui offre des sorties amicales de marche ou de course tous les dimanches de l'année, le groupe d'entraînement (5 km et plus) qui tient des séances les mercredis et vendredis à la piste Saint-Jacques et en nouveauté cette année, le groupe débutant qui tient ses activités les jeudis, à 17 h 30, toujours à la piste Saint-Jacques avec des entraînements de type marche-course en alternance. Ça s'adresse aux personnes qui désirent se mettre à la course de façon progressive. Enfin, pour les plus jeunes, le club Jakours offre des services à certains groupes scolaires de son secteur : les écoles primaires et secondaires de la Commission scolaire de La Jonquière (dont le programme athlétisme-études de la Polyvalente Arvida) et le Cégep de Jonquière (les Gaillards), mais est aussi ouvert à tous les jeunes du territoire de Saguenay. Pour information, consultez le site www.jakours.ca ou la page Facebook du club.