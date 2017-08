Duchesne en action à Québec et à Montréal

Le cycliste chicoutimien Antoine Duchesne participera aux deux épreuves de la 8e édition des Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal, le 8 et 10 septembre.

Cyclisme Canada a dévoilé lundi matin l'identité des huit athlètes qui porteront les couleurs de la formation canadienne lors des deux courses sur route inscrites au calendrier du World Tour de l'Union cycliste internationale. Depuis leurs débuts, les organisateurs des Grands Prix de Québec et Montréal ont toujours invité une équipe canadienne, ce qui permet notamment aux coureurs locaux de prendre de l'expérience à un niveau élevé.

« Il a toujours été très important pour les GPCQM de soutenir la relève cycliste et les espoirs au niveau national, de mentionner le vice-président exécutif des CPCQM, Marcel Leblanc. Encore cette année, c'est avec beaucoup de fierté que nous accueillons l'équipe nationale du Canada au sein de nos courses. Nous leur souhaitons de vivre une expérience mémorable aux côtés des meilleurs coureurs du monde. »

Le vétéran Antoine Duchesne sera l'une des deux têtes d'affiche avec son compatriote Ryan Anderson, également habitué des épreuves européennes. Après avoir raté plus d'un mois d'action en raison d'une maladie en début de saison, Duchesne, qui ne sera pas de retour la saison prochaine avec la formation française Direct Énergie, a participé récemment au Tour de Burgos, en Espagne, puis l'Artic Race, en Norvège, suivi de deux Grands Prix européens.

Vainqueur du Tour de Saguenay en 2015, Matteo Dal-Cin sera également de la partie, lui qui est également champion canadien élite en titre sur route. Trois autres Québécois accompagneront Duchesne, soit Marc-Antoine Soucy, champion canadien chez les moins de 23 ans, et Pier-André Côté, qui a remporté le critérium et le classement général aux plus récents Jeux du Canada, à Winnipeg, ainsi que Bruno Langlois, champion canadien sur route en 2016. La formation canadienne est complétée par Jack Burke et Alec Cowan, deux cyclistes de moins de 23 ans. Ce mélange d'expérience et de jeunesse représente une recette gagnante pour l'entraîneur Kevin Field.

« Notre équipe est forte et nous pensons qu'Antoine, Ryan et Matteo peuvent être très forts à l'arrivée, surtout à Québec, pense-t-il. Nous donnons à nouveau une expérience essentielle à nos moins de 23 ans avant les Championnats du monde. Comme les années précédentes, nous allons tenter d'animer la course, et d'être agressifs dans les échappées, aussi bien à Québec qu'à Montréal. Le fait de courir chez eux dans des courses de ce niveau est très motivant pour nos athlètes. Ils ont hâte de participer à ces courses. »