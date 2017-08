Marquis gagne en double, mais perd en simple

En double, le Baieriverain a ajouté un 4e titre canadien en carrière en faisant équipe avec l'Ontarien Liam Draxl. Les favoris ont été à la hauteur des attentes, puisqu'ils ont remporté la finale en deux manches de 6-4, 6-1 contre les troisièmes favoris, Joshua Lapadat et Ilya Tiraspolsky.

En simple, Alex-Antoine Marquis, qui était le semé #2 du tournoi, a vaincu Sébastien Collard (3e favori) en deux manches de 6-0, 6-4. Il s'est donc retrouvé en grande finale contre... son partenaire de double et semé #1 du tournoi.

C'est finalement l'Ontarien qui est reparti avec les grands honneurs, en disposant de la raquette saguenéenne 7-6 (5) et 6-3, et ce même si le jeune Baieriverain a dominé dans la majorité des échanges. « Des fautes directes dans des moments clés et une mauvaise partie au service en deuxième manche lui ont coûté le match », a indiqué son père, Daniel Marquis, présent à Gatineau.

Le jeune homme a pris la direction de Repentigny pour prendre part aux Internationaux de tennis junior. Ayant obtenu son billet pour le tableau principal, il affrontera l'Argentin Thiago Agustin Tirante. Pour lui, ce sera un troisième tournoi en un court laps de temps puisqu'il vient d'enfiler les Jeux du Canada, les Championnats canadiens juniors et maintenant les Internationaux de Repentigny.

Mentionnons que même s'il vient tout juste d'avoir 16 ans, le jeune homme a jusqu'à maintenant remporté quatre titres canadiens en double, le premier en 2013 chez les U12, le deuxième à l'été 2015 chez les U14 et les deux derniers chez les U16 à l'été 2016 et 2017. Quant à son titre en simple, il l'a remporté chez les U14 à l'hiver 2015.