Les sports en bref

Le Club Aviron d'Alma a délégué une équipe composée de huit jeunes à la dernière tranche de la Régate provinciale des coupes jeunesse tenue samedi sur le lac des Nations à Sherbrooke. Des épreuves d'habileté et un 1000 mètres étaient au programme. En classe « open » 18 ans et plus, France Doyle a remporté une médaille d'argent. Chez les plus jeunes, qui ont acquis une expérience bénéfique à cette première présence, certains ont frôlé le podium. Ainsi, Maude Tremblay s'est qualifiée pour la grande finale U-15 où elle a conclu en 4 e position. Idem pour Olivier Tremblay, 4 e chez les U-19 et pour les équipages de double féminin et masculin. Les dirigeants du club tiennent donc à féliciter la délégation que l'on voit ci-haut.

Le Club de basketball de Chicoutimi tiendra ses séances d'inscription pour le mini-basket le mercredi (30 août) et le mercredi 6 septembre, de 18 h à 20 h, à l'agora de l'école Laure-Conan (entrée #2). Les programmes offerts sont la mini-initiation (1re, 2e et 3e année) les lundis, entre 18 h et 20 h et qui débute le 25 septembre, ainsi que la mini-participation (4e, 5e et 6e année) les mercredis entre 17 h et 20 h, qui débute le 27 septembre. Information auprès de Benoit Val lières à « benoit.vallieres@noiretor.com ». Également, les camps de sélection pour les équipes régionales (division 2) auront lieu dans quelques semaines et sont ouverts à tous les élèves de niveau secondaire 1-2 qui étudient à Lafontaine. Information des camps à venir sur la page Facebook du Noir et Or Chicoutimi « noiretorchicoutimi ».