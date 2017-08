Maxim Lapointe, la meilleure des pee-wee

L'Almatoise Maxim Lapointe a conclu en force sa deuxième année pee-wee en vélo sur route. La porte-couleurs du club Tourcom Proco d'Alma revient en effet de Thetford Mines avec la couronne de championne québécoise de sa catégorie. Pour ce faire, elle a remporté l'épreuve sur route et le critérium, et a pris le 2e rang aux jeux d'habileté.

« Ce sont ses troisièmes championnats québécois (en carrière). Il y a deux ans, elle avait terminé deuxième et l'automne dernier, en cyclocross, elle avait là aussi remporté le championnat québécois dans la catégorie pee-wee », a mentionné son père, Éric Lapointe, au téléphone. Interrogée sur sa victoire la plus satisfaisante, l'athlète de 12 ans pointe le circuit routier, parce qu'elle avait une trentaine de secondes d'avance sur ses plus proches poursuivantes.

Président du club almatois, M. Lapointe souligne d'ailleurs que la délégation régionale, qui comptait un peu plus d'une quinzaine d'athlètes, a fort bien fait. Parmi les athlètes qui se sont distingués, il signale Alexandre Gauthier (Acidose) qui a terminé remporté les jeux d'habileté chez les pee-wee, en plus de remporter la médaille de bronze au cumulatif du championnat. Dans la même catégorie, Marc-Antoine Doré (Proco) est monté sur la 2e marche du podium, ce qui fait donc en sorte que les régionaux ont monopolisé les deux premières de l'épreuve chez les pee-wee. En catégorie bibites, Zoé Beaumont, 7 ans, du club Proco, a fini 2e aux jeux d'habileté et 3e au critérium.

Chez les minimes, Emy Savard (Acidose) a pris le 2e rang à la course sur route, tandis que l'Almatoise d'origine, Florence Normand (indépendante), a terminé en 3e position au contre-la-montre dans la catégorie cadet. « On a eu une belle représentation de la région. Ça clôt bien la saison de vélo de route », de conclure M. Lapointe.