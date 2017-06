 Martin Pouliot, entraîneur de baseball et dépisteur de la LNH 

Passer d'un amphithéâtre à un autre dans le but de dénicher et d'évaluer les vedettes de demain est un travail souvent ingrat qui demande beaucoup de temps et qui peut facilement soulever les critiques. Mais n'allez pas plaindre Martin Pouliot. Il ne changerait pas son travail pour tout l'or du monde.

Depuis la saison 1997, Martin Pouliot fait partie de ces hommes de hockey pour lesquels le sport est aussi un travail. Il a fait ses débuts dans le domaine avec les Stars de Dallas quand un bon ami, Alain Rioux, a proposé son nom à Bob Gainey. Ce dernier était à la recherche d'un candidat pour remplacer Rioux comme dépisteur au Québec.

«J'ai travaillé à temps partiel pendant un an pour Dallas et c'est comme ça que tout a commencé, raconte Martin Pouliot. Washington est venu me chercher en 1998. J'ai aussi fait du dépistage pour les Tigres de Victoriaville pendant deux ans et j'ai été l'adjoint de l'entraîneur Alain Rajotte pendant un an, toujours avec les Tigres. À un certain moment, les Capitals m'ont fait savoir qu'ils n'aimaient pas trop me voir travailler à la fois pour eux et pour les Tigres. Ils m'ont invité à faire un choix et je pense avoir pris la bonne décision.»

Au fil des années, Martin Pouliot a grimpé les échelons avec les Capitals. Il est passé de recruteur à temps partiel au Québec à recruteur à temps plein pour les rangs amateurs. Depuis quatre ans, il occupe la fonction de dépisteur professionnel. À ce titre, il est principalement appelé à suivre les meilleurs prospects des différentes organisations de la Ligue nationale de hockey. Il le fait principalement en épiant des matchs de la LNH et de la Ligue américaine de hockey. Il assiste aussi aux principaux événements du hockey junior comme le tournoi de la Coupe Memorial, la Série Subway et le Championnat mondial de hockey junior, et à ceux du hockey universitaire américain.

«Je peux voir entre 175 et 200 matchs par année, précise-t-il. Ça varie de cinq à sept par semaine. J'arrange mon horaire le mieux possible. C'est très intense de septembre à avril et plus tranquille l'été. Pendant l'été, j'ai la Coupe Memorial en mai, le repêchage de la LNH en juin, le camp des recrues au début de juillet et je dois couvrir les équipes du Canada, des États-Unis, de la Finlande et de la Suède quand elles participent à de petits tournois en août.

«Pour la vie de couple, ce n'est pas toujours facile, mais je suis avec ma conjointe depuis une vingtaine d'années et les bouts difficiles ont été passés quand les enfants étaient plus jeunes. J'ai un gars de 17 ans et une fille de 12 ans. C'est un peu plus facile maintenant parce qu'ils sont plus vieux.»

Perreault et Oduya

Pour le compte des Capitals, Martin Pouliot a surveillé des centaines et des centaines de jeunes joueurs. Certains ont répondu aux attentes, d'autres moins. À ce chapitre, il se réjouit notamment d'avoir poussé les candidatures de Mathieu Perreault et de Johnny Oduya, mais il se garde bien de prendre tout le crédit.

«Les dépisteurs sont surtout remarqués et appréciés quand ils réussissent à aller chercher un bon joueur dans les dernières rondes, fait remarquer Martin Pouliot. Perreault et Oduya sont deux bons coups à ma fiche. Nous les avons repêchés assez loin, mais un dépisteur ne peut s'attribuer seul des bons coups. Il ne peut faire passer un joueur qu'il aime sans le support d'autres dépisteurs.

«Un dépisteur n'est pas seulement évalué selon les joueurs qui jouent pour son équipe, mais aussi sur l'ensemble des joueurs qu'il a évalués. Tous les rapports que tu fais sur des joueurs restent, même ceux sur les joueurs que ton équipe n'a pas repêchés. C'est comme au baseball. Plus ta moyenne au bâton est bonne, plus tu gagnes en crédibilité auprès de ton employeur.

«Oui, c'est un travail ingrat, mais tu dois évaluer le travail d'un dépisteur sur son ensemble et non sur un seul choix. Cinq ou six ans après, c'est facile de demander pourquoi une équipe n'a pas choisi tel ou tel joueur. Dans le développement d'un joueur, il y a beaucoup de facteurs X. Tu ne sais pas comment un jeune va réagir quand il va se retrouver avec beaucoup d'argent devant lui. Tu dois prendre le plus d'informations possible, avoir le plus de contacts possible. C'est un travail difficile, mais c'est un travail qui me passionne.»