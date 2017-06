Le Norvégien poursuit l'aménagement des sentiers

Président du club qui assure la gestion du centre Le Norvégien, Réjean Tremblay était un homme heureux, mercredi, alors que son groupe et lui peuvent enfin voir le projet de centre quatre saisons qu'ils caressent depuis quelques années en voie de se concrétiser. Si tout se déroule comme prévu, d'ici septembre, la clientèle du Norvégien aura accès à une bonne partie des cinq nouveaux kilomètres de sentiers de vélo de montagne, lesquels pourront aussi servir pour le Fatbike.

Ce développement s'inscrit dans un projet d'envergure qui devrait se traduire par l'aménagement de 20 à 25 kilomètres de pistes dédiées au vélo de montagne. Au total, le projet représente un investissement de 355 000 $ et serait échelonné sur deux à trois ans.

Grâce à un appui majeur de l'arrondissement Jonquière, auquel devrait s'ajouter une aide financière du gouvernement du Québec de même envergure (voir autre texte), le projet devrait s'échelonner sur deux ou trois ans. Il s'agirait d'un parcours roulant, accessible pour les familles, mais comportant aussi de petits défis qui permettraient autant aux débutants qu'aux plus expérimentés d'y trouver leur compte.

« La phase 2 consiste en l'aménagement d'une piste familiale et roulante qui sera aussi utilisée pour le Fatbike l'hiver. Dans ce dernier cas, on a une demande croissante et on ne voulait pas mêler le Fatbike avec le ski de fond et la raquette », explique le président Réjean Tremblay, enthousiaste.

Chaque kilomètre aménagé représente un investissement d'environ 10 000 $. « C'est extrêmement dispendieux. L'an prochain, ce sera la phase suivante qui sera réalisée avec l'argent qu'on espère obtenir de Ville de Saguenay et des programmes gouvernementaux, souligne M. Tremblay. Mais ce qu'on veut annoncer aujourd'hui, c'est que cette année, une partie du 5 km sera accessible en août-septembre. De plus, le 27 août, nous allons accueillir la finale du circuit régional de vélo de montagne. On va pouvoir se servir de notre piste déjà existante ainsi que de celles que nous sommes en train de développer ! »

Actuellement, la direction dispose d'une somme de 55 000 $. « L'an prochain, on va essayer de compléter le développement et si on obtient l'aide du gouvernement du Québec, on va les finaliser », explique Réjean Tremblay qui préfère avancer lentement, mais sûrement dans ce dossier.

Circuit complémentaire

Réalisée au coût de 20 000 $ et quelque 400 heures de bénévolat, la première phase réalisée l'an dernier attire déjà son lot de vététistes. Mais l'ajout de nouveaux kilomètres devrait contribuer encore plus à l'engouement, estime Frédéric Chouinard, responsable du développement des pistes de vélo de montagne au Norvégien. Le projet préconise un circuit roulant qui viendrait compléter l'offre des autres centres de la région qui proposent des pistes plus techniques.

« Au début de l'année, on a donné un contrat à la firme régionale Environnement CA pour une caractérisation du terrain existant, afin qu'elle nous propose des endroits propices pour les types de sentiers qu'on souhaite réaliser. L'étude a été faite et on travaille à développer le premier secteur de cinq kilomètres qui permettra d'attirer une clientèle élargie. On a déjà 4,5 kilomètres de sentiers plus faciles ouverts depuis la fin mai, accessibles gratuitement. Ça commence à être plus populaire. C'est sûr qu'en ayant plus de kilomètres, ça va augmenter l'intérêt des gens. »

En plus de miser sur de nouveaux sentiers de qualité, une partie des sommes investies sera consacrée à l'amélioration des pistes de ski de fond afin d'être en mesure de débuter la saison le plus tôt possible.