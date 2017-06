Charles Hudon reste avec le Canadien

Surprise pour certains, soupir de soulagement pour les fans de l'Almatois d'origine, Charles Hudon, qui faisait partie des candidats potentiels. Contrairement à d'autres équipes du circuit Bettman, le Tricolore n'a pas eu à ajouter un choix pour inciter les Knights à choisir Emelin. Âgé de 31 ans, le vétéran russe a encore un an à écouler à son contrat de quatre ans (16,4 M $) ratifié avec le club montréalais. En six saisons dans l'uniforme du Canadien, le #74 a récolté 14 buts et 58 passes en 380 matchs. La saison dernière, il a disputé 76 matchs, il a amassé deux buts, huit passes pour un total de 10 points et un différentiel de +1. En série, sa fiche n'est guère reluisante.