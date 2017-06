Bon résultats pour le club Béluga

« Parce que les championnats avaient lieu à Ottawa, nous avons pu donner la chance à neuf de nos jeunes de vivre cette compétition, explique Aurélie Côté, entraîneure du club Béluga. L'an passé, Claudie Simard avait été notre seule représentante. Avoir neuf athlètes, c'est une grosse année pour nous. C'était une opportunité que nous ne voulions pas laisser passer et nous avons envoyé à Ottawa les jeunes qui sont rendus à cette étape.

« Il y avait des championnats canadiens groupes d'âge et aussi junior. Pour les groupes d'âge, c'était une qualification pour les championnats du monde de l'an prochain. Les jeunes devaient terminer parmi les dix premiers. Quatre de nos jeunes se sont qualifiés dans les 16-19 ans, Justine Bernier, Laurie Gauthier, Alice Villeneuve et François Perron. Ils pourront participer aux championnats du monde s'ils le désirent. »

Seul hic, la prochaine édition de cette compétition aura lieu en Australie...

Le volet junior des championnats canadiens a suivi un scénario différent. Les athlètes ont d'abord été invités à participer à un très court triathlon de qualification (300 m de natation, 8 km de vélo et 1,5 km de course). Les 30 premiers ont été retenus pour la finale A du triathlon sprint et les 30 suivants ont été sélectionnés pour la finale B. Les autres ont eu l'occasion de participer à une finale d'exhibition.

« Claudie Simard a terminé 25e au classement cumulatif de la finale A et sixième junior, précise Aurélie Côté. Claudie a été la seule Québécoise à se qualifier pour la finale A. Il faut savoir que pour cette finale les 16-19 ans compétitionnaient contre les 20-23 ans. Claudie était parmi les premières après la natation. Ce n'est pas rien parce qu'il y avait des filles qui ont participé aux Jeux olympiques. La portion de vélo a été plus difficile, mais elle était confrontée à de grosses pointures. Ce fut quand même une expérience très enrichissante. Pour sa part, Catherine Chouinard a terminé 18e en finale B et 14e chez les juniors. Elle en était seulement à une deuxième compétition junior. Deux de nos filles, Coralie Breton et Océane Fortin, ont participé à la finale d'exhibition. »

Notons par ailleurs que des athlètes du club Béluga participeront à un triathlon à Victoriaville, au début de juillet. Claudie Simard aura alors une deuxième occasion de se qualifier les Jeux du Canada.