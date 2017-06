 Un sondage pour avoir les Jeux du Québec dans le haut du Lac 

Depuis quelques jours, un sondage sur la possibilité que les villes de Dolbeau-Mistassini, Saint-Félicien et Normandin fassent un jour une demande pour l'obtention d'une finale des Jeux du Québec apparaît sur le site Internet spécialisé SurveyMonkey.

Cette initiative est signée Dany Veilleux. Ce dernier anime depuis déjà quelques années une émission de sport sur Internet et il s'intéresse particulièrement à ce qui se passe dans le Haut du Lac-Saint-Jean. Sa démarche a jusqu'à maintenant attiré l'attention de 220 personnes et il espère recueillir au moins 500 réponses.

« Jusqu'à présent, 94 pour cent des répondants sont en faveur de l'idée, note Dany Veilleux. Ce qui m'impressionne le plus, c'est que 66 % des gens se disent prêts à être bénévoles si jamais une finale provinciale des Jeux du Québec est présentée dans le secteur.

« Dolbeau-Mistassini a déjà accueilli les Jeux du Québec (en 1985) et je pense que nous pouvons encore le faire. Comme Saguenay et Alma ont été des villes hôtesses récemment, nous pourrions nous donner une fenêtre de cinq à huit ans. À la fin du sondage, je me propose de rencontrer les différentes organisations sportives pour leur présenter les résultats. Si elles montrent de l'intérêt, nous regarderons ensuite du côté des instances politiques.

« Je pense que les Jeux du Québec ne pourraient que bénéficier à notre secteur. Ils créeraient un sentiment de fierté et contribueraient à briser la morosité économique. » Pour répondre au sondage, il suffit de visiter le site SurveyMonkey.