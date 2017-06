Ménard et Gauthier toujours dans la LCF

Le premier se prépare à attaquer une quatrième saison dans l'uniforme des Lions de la Colombie-Britannique alors que le deuxième portera les couleurs des Blue Bombers de Winnipeg pour une deuxième année. Ils souhaitent tous les deux avoir la chance de jouer le plus souvent possible et de profiter de chaque présence sur le terrain.

« Depuis ma deuxième année en Colombie-Britannique, mon objectif est d'être un joueur partant pour cette équipe, signale le joueur de ligne défensive natif de Chicoutimi. Est-ce que ce sera possible ? Je ne le sais pas. Il y a vraiment de bons joueurs devant moi, mais j'attaque toujours la saison avec le but d'être partant. Je sais que ce sera difficile, mais si je suis capable d'être productif lors de mes présences sur le terrain, j'en serai content.

« Le camp s'est quand même bien passé. Je ne suis jamais vraiment satisfait de ce que je fais sur le terrain, mais le camp s'est bien déroulé. J'ai disputé un des deux matchs préparatoires de l'équipe. Pendant le match où j'ai été en uniforme, j'ai joué une série sur deux en deuxième demie. »

Optimisme

Ancien des Carabins de l'Université de Montréal, David Ménard estime que les Lions sont en droit d'entreprendre la saison avec beaucoup d'optimisme. Après avoir souligné que d'excellents joueurs ont été retranchés pendant le camp d'entraînement, il se dit très impressionné par la profondeur de l'équipe. Selon lui, cette profondeur est évidente autant chez les joueurs canadiens que du côté des Américains.

David Ménard débutera samedi la dernière année de son contrat avec les Lions. La prochaine saison s'annonce donc importante pour lui, mais il essaie de ne pas trop y penser. Son objectif est de bien jouer et d'être utilisé le plus souvent possible.

Même son de cloche du côté de Shayne Gauthier, un secondeur natif de Dolbeau-Mistassini.

« Le camp s'est vraiment bien passé, assure l'ancien du Rouge et Or de l'Université Laval. Contrairement à l'an passé, j'ai pu jouer les deux matchs préparatoires. Chaque fois, ça s'est bien passé et je pense que c'est pour cette raison que j'ai gardé ma place dans l'équipe. J'ai joué sur les unités spéciales plus souvent, mais j'ai aussi été utilisé en défensive en fin de match.

« Cette année, je connaissais déjà le cahier de jeux et le stress à ce niveau était moins grand. Mais tu dois quand même prouver ce que tu es capable de faire. Tu dois donner des résultats. Tu dois te battre chaque année pour garder ta place et c'est un peu la beauté du sport. Cette saison, j'aimerais être utilisé sur toutes les unités spéciales. Si on me donne du temps en défensive, j'espère en profiter. Je veux tout simplement bien jouer et rester en santé toute la saison. »

Alexandre Gagnon

Par ailleurs, Alexandre Gagnon a apporté des précisions sur la décision des Stampeders de Calgary de le laisser aller à la fin de leur camp d'entraînement. Son nom a été placé sur une liste de réserve. De cette façon, il pourra disputer la prochaine saison avec le Vert et Or de l'Université de Sherbrooke tout en demeurant la propriété des Stampeders.

« On m'a placé sur la ''suspended list'', explique le joueur de ligne défensive né à Dolbeau-Mistassini. Comme ça, l'équipe est certaine que je ne signerai pas avec une autre équipe. Ils ont vraiment aimé travailler avec moi et ont vu beaucoup de potentiel dans mon jeu. Ils veulent donc me ravoir l'an prochain au camp d'entraînement. »