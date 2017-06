Jeux du Canada: Anne-Julie Tremblay gagne sa place

Au début de la présente saison de vélo de montagne, Anne-Julie Tremblay avait inscrit sur sa liste des objectifs à atteindre une participation aux Jeux du Canada, à Winnipeg, du 27 juillet au 5 août. Elle a atteint ce but dimanche, lors de la présentation de la quatrième étape de la Coupe Canada à Hardwood Hills, en Ontario.

La représentante du Club de vélo de montagne Cyclone d'Alma a terminé la compétition au cinquième rang du classement cumulatif et au deuxième échelon chez les U23.

« Elle a terminé tout de suite derrière l'Ontarienne Soren Meeuwisse, explique son entraîneur, Jude Dufour. Toute l'organisation du club Cyclone est très fière de cette belle nomination. En début de saison, nous avions comme objectif une participation à ces jeux.

« Il s'agit d'une troisième sélection pour les Jeux du Canada dans l'histoire du club. Rebecca Beaumont et Léandre Bouchard ont déjà participé aux Jeux du Canada. Il faut se souvenir des trois médailles d'or de Léandre Bouchard à Sherbrooke en 2013 et de la médaille de bronze de Rebecca Beaumont en 2009, à l'Île-du-Prince-Édouard. Anne-Julie sera une athlète à surveiller en vélo de montagne lors de ces jeux. »

Sur sa page Facebook, Anne-Julie Tremblay a signalé que l'épreuve de Hardwood Hills lui a procuré des sensations de course très agréables. « Malgré un bris mécanique, je suis demeurée en contrôle et j'ai pu finir la course avec un sentiment du devoir accompli », a-t-elle précisé.

Notons par ailleurs que sa concitoyenne Rebecca Beaumont a conclu cette quatrième tranche de la Coupe Canada en quatrième position. Un résultat très satisfaisant, selon Jude Dufour.

« Ce qui est prometteur, c'est que normalement elle ne devait pas être dans son meilleur niveau de forme puisqu'elle venait de faire un bon stage d'entraînement lors des deux dernières semaines, en Ontario, précise l'entraîneur, tout en signalant que Catherine Fleury n'a pu terminer l'épreuve. C'est très prometteur pour les deux prochaines Coupes du monde en Europe. »

Ces compétitions internationales auront lieu dans la Principauté d'Andorre et en Suisse, au début de juillet.