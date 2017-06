Alexandre Gagnon retourne avec le Vert et Or

D'ailleurs, lorsqu'il a été sélectionné par Calgary au 6e tour/52e au total au début mai, le colosse de 24 ans avait déjà ces options en tête lorsqu'il s'est présenté au camp d'entraînement le 25 mai et il assurait que ce ne serait pas une catastrophe s'il ne parvient pas à se tailler un poste dès cette année. « Ils peuvent me proposer de rester avec l'équipe de pratique ou encore de revenir jouer ma dernière année à Sherbrooke. Si je perce l'alignement, ce sera tant mieux et je vais jouer tout de suite. Sinon, de revenir jouer ma dernière année à Sherbrooke serait le scénario parfait pour moi. On a un nouvel entraîneur et je pense vraiment qu'on a des chances d'aller loin cette année. Ça me permettrait de me développer, de prendre du poids et d'arriver encore plus prêt l'an prochain », avait expliqué le joueur de ligne défensive en entrevue téléphonique peu après sa sélection.

Gauthier et Ménard restent

Le fils de Bernard Gagnon et Lilianne Boivin garde toujours dans sa mire l'objectif d'évoluer dans le circuit professionnel canadien comme l'a fait l'un de ses concitoyens, Shayne Gauthier, repêché l'an dernier par les Blue Bombers de Winnipeg. Dans le cas de Gauthier, le Jeannois a confirmé son retour avec Winnipeg au poste de secondeur. Quant au Jonquiérois David Ménard, le vétéran poursuivra lui aussi son association avec les Lions de la Colombie-Britannique cette saison. Le joueur de ligne écoulera la dernière année de son contrat avec cette formation.