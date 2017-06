Les Montagnais signent un premier gain

La formation régionale qui présente maintenant un dossier de 1-3 a de nouveau été bien servie par sa défensive, comme l'a indiqué Marielle Bergeron-Boudreault, présidente de l'équipe. « La défensive a clairement dominé l'équipe adverse sur le terrain. Nous avons rapidement pris le contrôle du match avec deux touchés en première demie réalisés par Jérôme Croft sur les passes du quart-arrière Charles-Yves Jolin. Pour leur part, les Natifs ont réussi une interception dans la zone des buts, à quelques secondes de la fin de la première demie, pour écouler le temps sur un touché. »

Les Natifs ont ensuite donné chaud aux Montagnais en inscrivant un deuxième touché en début du troisième quart pour niveler la marque 13-13. « Malgré ce revirement, les Montagnais ont réussi à reprendre la maîtrise du match avec un botté de placement de Mathieu Baillargeon, suivi de plusieurs revirements, interceptions et passes rabattues, a relaté la présidente. Charles-Yves Jolin a réussi à compléter deux passes de touché au receveur Timothee Mounanga, pour finaliser le pointage à 30-13. »

Marielle Bergeron-Boudreault a tenu à souligner la contribution de la défensive. « La défensive de l'équipe a connu un match exceptionnel. Le secondeur James Bouchard a réussi de nombreux plaqués et revirements, dont une interception et un sac du quart, tandis que le demi-défensif William Tremblay-Larouche s'est également distingué avec une interception et plusieurs passes rabattues. Quant au joueur de ligne défensive David Beaudet, il a connu un excellent match en complétant de nombreux plaqués. »

La présidente souligne que le prochain match des Montagnais aura lieu le 24 juin au terrain du collège Roger-Comtois contre les Bulldogs de Rive-Nord. Mais le rendez-vous à inscrire à l'agenda sera le match du samedi 1er juillet, à 16 h, alors que les Montagnais joueront leur match au terrain synthétique de l'UQAC contre le Phénix de Trois-Rivières. Il y aura de l'animation sur place et des prix de présence seront attribués.