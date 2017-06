 Anne-Frédérick Drolet qualifiée pour les Jeux du Canada 

La Jonquiéroise a su saisir cette dernière chance de se qualifier pour les Jeux nationaux qui auront lieu à Winnipeg du 28 juillet au 13 août. Elle a couru la distance en 11mn07 pour remporter l'or. Visiblement en bonne forme, elle a également établi une nouvelle marque personnelle au 1500 m qu'elle a négocié en 4mn38. un chrono qui lui a valu la 4e position.

Deux autres athlètes U23 de Jakours étaient sur les rangs pour se qualifier en vue de ces Jeux, soit Félix Lapointe-Pilote qui a tout de même remporté la médaille d'argent au 3000 m steeple avec un chrono de 9mn20, ainsi que Nicolas Bergeron qui a pris le 5e au 1500m en signant un temps de 4mn05.

Au total, une quinzaine d'athlètes du club Jakours ont pris part à cette compétition civile de calibre relevé supervisés par les entraîneurs Jean-Marc Normandin et Andréanne Troestler. De plus, plusieurs ont établi de nouvelles marques personnelles. Voici leurs résultats dans les différentes catégories : en catégorie benjamine, Ann Katrina Savard a établi une nouvelle marque personnelle en remportant la médaille d'argent au 800 m en 2mn38. Charlotte Barrera-Girard a gagné l'or au saut en hauteur (1m30 mètre), une médaille de bronze au 80m haies (14mn77/record personnel) et 8e au 80m (11,76 secondes). Quant à Vincent Dessureault, il a remporté l'or au 1200m (3mn52) et l'argent au 800m (2mn3). Dans les deux cas, ce fut de nouvelles marques personnelles.

En classe cadet, Juliette Bélanger (benjamine surclassée) a montré son potentiel en raflant l'or au 2000 m (6mn45) et la médaille d'argent au 1500m steeple (5mn11). Idem pour Anne-Frédérique Munger (benjamine surclassée), gagnante de deux médailles de bronze, dont au 800m (2mn27/nouvelle marque personnelle). Thomas Aubut s'est lui aussi surpassé au 800m (2mn18), ce qui lui a valu une 5e position, tandis que Jérôme Gagné (benjamin surclassé) a lui aussi établi une nouvelle marque personnelle avec un chrono de 2mn18 au 800m pour une 6e place.

Enfin, en classe ouverte, Laurence Normandin a conclu au 7e rang, au 1500 m en signant un chrono de 5mn01.