Le pilote Simon Dubé fait coup double

Même s'il a troqué sa valeureuse petite Volkswagen Golf GTI pour un côte-à-côté, il est resté maître de son territoire en remportant non seulement l'épreuve dans sa catégorie, mais aussi le titre toutes catégories confondues. Cette victoire lui a également permis d'être couronné champion CXE de la saison en véhicule côte-à-côte.

« Après deux ou trois spéciales, je menais au classement général. Ce sont vraiment des machines très performantes et ça confirme ce que je pensais, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment rapides », a souligné Simon Dubé (1 h 30mn40) à l'autre bout du fil. Mais il était temps que l'épreuve se termine, car Camirand avait grignoté du temps (1 h 31mn26). « Vers la fin, (Camirand) revenait me chercher. Il a eu des problèmes de surchauffe moteur et moi, j'ai eu des problèmes de freins à deux reprises. Nous avons tous deux perdu du temps. Ça aura été un challenge, surtout que vers la fin, il est revenu me chercher des secondes. C'était le temps que ça finisse parce que c'est un gars qui est capable d'aller à la limite. Moi je suis capable de rouler vite, mais je ne pousserai pas pour aller chercher le 1 ou 2 % de plus », ajoute le pilote jonquiérois.

En signant sa 3e victoire de la saison (La Tuque, Mékinac, Saguenay), Dubé a confirmé son titre de champion de la saison dans sa catégorie. « Camirand avait gagné Portneuf, mais il a fini 2e à La Tuque et à Saguenay », a indiqué le pilote en remerciant son équipe, Élitech Sport Évasion et Paillé Automobile, ainsi que YTR Motosport pour leur soutien. « À ma première année dans un championnat, je cours avec une équipe. C'est bon pour tout et c'est agréable. En fin de semaine, les gars ont travaillé fort sur la machine pour la remettre sur la coche afin qu'on puisse finir comme il faut. »

Simon Dubé a aussi mentionné que les conditions de rallye étaient excellentes, même si aucun des véhicules autos n'a terminé l'épreuve. « Les conditions étaient super belles. Il avait plu et la surface était humide. Il y avait des roches, mais ça fait partie des rallyes. »

Du 30 juin au 2 juillet, Simon Dubé renouera avec le rallye automobile et sa Volkswagen Golf alors qu'il prendra part au Rallye de Baie-des-Chaleurs. « Ce sera le seul que je vais faire avec mon auto, avec peut-être Charlevoix », souligne Dubé qui aura l'Américain Chris Greenhouse comme copilote. « L'objectif est de gagner le groupe deux roues motrices/classe ouverte », ajoute celui qui fera d'une pierre deux coups puisque ce sera en même temps une escapade familiale.

Enfin, durant la fin de semaine du 5 et 6 août, il sera de retour avec son côte-à-côte pour le Rallycross du Grand Prix de Trois-Rivières. « Je ne sais pas à quoi m'attendre là-bas. Ce sera un mélange de graviers, terre battue, asphalte et la compétition sera forte ! »