Bob Desjardins avec l'équipe du Québec bantam

Il agira comme adjoint à l'entraîneur-chef Jean-François Delisle en compagnie de Marc Labbé. Le groupe d'entraîneurs aura comme mission de sélectionner les meilleurs éléments possible en vue du Championnat canadien bantam qui aura lieu à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), du 24 au 28 août. Les joueurs pourront montrer leur savoir-faire lors de la Classique Claude-Raymond B45 (13 au 16 juillet) qui regroupe les 90 meilleurs espoirs de 15 ans et moins de partout en province, ainsi que lors du Championnat provincial bantam, qui se tiendra au début du mois d'août. À l'issue de ces deux événements, les entraîneurs devraient être en mesure de finaliser la composition de l'équipe provinciale.Pour Bob Desjardins, sa nomination lui a rappelé de beaux souvenirs, lui qui a fait partie de l'équipe du Québec en 1986 et 1987 comme joueur junior, ainsi qu'en 1989 comme joueur senior. « Trente et un ans plus tard, je le fais comme coach », écrit-il sur son Facebook, tout en remerciant Sylvain Saindon, directeur technique de Baseball Québec, pour cette « belle expérience » qui lui est ainsi offerte.

Dans le communiqué, on rappelle que Bob Desjardins est un ancien lanceur étoile de l'équipe du Québec junior, impliqué comme entraîneur depuis plusieurs années, tant au niveau du hockey qu'au baseball. « Cette saison, il dirige l'équipe des Voyageurs de Saguenay Bantam AA. En 2016, il est venu bien près de causer la surprise du Championnat provincial pee-wee quand son équipe du Saguenay est passée à un cheveu de se faufiler en demi-finale du tournoi. »

Recrutement

Bob Desjardins se voit aussi confier la tâche d'épier, pendant toute la saison, les joueurs de 15 ans et moins des régions du Bas-Saint-Laurent, de la Mauricie, de Québec et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. « Il sera un atout intéressant afin d'appuyer le responsable du recrutement des joueurs de la ligue AA de Québec, en route vers la prochaine édition de la Classique Claude-Raymond B45 », souligne-t-on dans le communiqué.