Des muscles et des records

Il y avait de la testostérone dans l'air, samedi, à Alma. Les douze hommes les plus puissants du Canada ont épaté la galerie, lors de la troisième compétition d'hommes forts organisée dans le cadre de Festivalma. Et Maxime Boudreault en a mis plein la vue en fracassant le record canadien à l'épreuve du log, en soulevant un billot de 432,5 livres. Et il n'a même pas eu l'air de trouver ça difficile!