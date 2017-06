Page d'histoire au Grand défi Pierre Lavoie

Le peloton a quitté le magnifique décor de la Station de ski Mont-Tremblant à 14h30. En matinée, le groupe est parti de Sainte-Agathe-des-Monts, ce qui donnait une distance de 95 km.

Les cyclistes en ont eu pour leur argent lors de cette étape, alors que l'ascension totale était de 1079 mètres. La montée du Chemin du Nordet, après Saint-Donat, a notamment procuré de beaux moments et surtout, de bons défis aux participants.

"C'était certainement l'étape la plus difficile depuis le lancement jeudi", a convenu le chef encadreur Éric Larouche, qui compte sur une quinzaine d'encadreurs de l'organisation, appelés à donner un coup de pouce aux cyclistes moins aguerris. "On a bien travaillé et les cyclistes de sont bien comportés", a-t-il ajouté. On a une bonne équipe et tout le monde est prêt pour ce genre d'étape. Il faut dire qu'on a travaillé, mais ça s'est bien fait."

L'arrivée à Gatineau est prévue à 20h samedi. Les cyclistes quittent ensuite pour Montebello à 21h30, sur une distance de 65km. Arrivé à Montebello vers 0h15, le peloton quitte pour Lachute une heure plus tard.