Babillard étudiant

La région déléguera 24 athlètes et quatre entraîneurs accompagnateurs au Championnat provincial scolaire de badminton qui se déroulera du 21 au 23 avril, à Shawinigan. Les élèves athlètes proviennent de la Commission scolaire Pays-des-Bleuets (8 athlètes), de la Commission scolaire de La Jonquière (9 athlètes), de la Commission scolaire Lac-Saint-Jean (5 athlètes) et de la Commission scolaire Rives-du-Saguenay (2 athlètes). L'an dernier, la région a terminé au 13e rang au classement des régions.

Championnat provincial scolaire, hockey division 1

Le Pavillon Wilbrod-Dufour et la Ville d'Alma accueilleront le Championnat provincial de hockey scolaire division 1, du 20 au 23 avril. Ce championnat provincial scolaire rassemblera 450 élèves athlètes provenant des quatre coins de la province. Au total, les 24 meilleures équipes de hockey scolaire au Québec y participeront, soit douze équipes de niveau cadet et autant de formations de niveau juvénile. Seuls représentants régionaux, les Lynx (cadet) du Pavillon Wilbrod-Dufour débuteront leur championnat en affrontant le Collège Charles-Lemoyne. Ce match aura lieu le 20 avril à 14 h, au Centre Mario-Tremblay. Voici les tarifs en vigueur pour les spectateurs : passeport (quatre jours) 15 $ ; tarif régulier (une journée) 5 $ ; étudiant (avec carte obligatoire) gratuit. Le RSEQ Saguenay-Lac-Saint-Jean souhaite bon championnat aux Lynx et au comité organisateur !

Finales régionales de la ligue scolaire de hockey sans contact

Le RSEQ Saguenay-Lac-Saint-Jean tenait la semaine dernière, en collaboration avec l'École Jean-Gauthier, les finales de la ligue régionale scolaire de hockey sans-contact. Seize équipes ont participé à l'événement qui regroupait quatre catégories. Voici la liste des équipes médaillées.

Benjamin D3b

Or - Bleu et Or École poly. Arvida

Argent - Titans Séminaire Chicoutimi

Cadet D3

Or - Bleu et Or École poly. Arvida

Argent - Centurions Poly. Quatre-Vents

Juvénile D3

Or - Centurions Poly. Quatre-Vents

Argent - Bleu et Or 2 École poly. Arvida

Juvénile D3b

Or - Kodiaks Poly. Normandin

Argent - Aigles Cité Étudiante

En plus des remises de bannières et de médailles, huit élèves athlètes ont obtenu le chandail RSEQ du joueur du match.

Benjamin D3b

Christophe Mercille, Poly. Arvida

William Laroche, Séminaire Chicoutimi

Cadet D3

Guillaume Roy, Poly. Arvida

Philippe Tremblay, Poly. Quatre-Vents

Juvénile D3

Alex Morency, Poly. Quatre-Vents

Gabriel Ambesy, Poly. Arvida

Juvénile D3b

Vincent Giguère, Poly. Normandin

Antoine Niquet, Cité Étudiante

Mise en place en 2012, la ligue régionale scolaire gagne en popularité et ne cesse d'augmenter en nombre d'équipes. Alors qu'elle comptait 13 équipes à ses débuts, 5 ans plus tard 29 équipes participent aux activités.