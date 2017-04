 Savard et Desmeules parmi les meilleurs au Marathon de Boston 

Justin Savard a arrêté le chrono à 3 h 00m11s, ce qui l'a placé au 13e rang parmi les hommes de 50 à 54 ans. À sa sixième présence à Boston, l'athlète de Saint-Ambroise est devenu un habitué des marathons les plus connus. En plus de Boston, il compte à son palmarès des participations aux marathons de Chicago, New York, Londres, Berlin et Tokyo.

Lynda Desmeules, de Shipshaw, est aussi une habituée du Marathon de Boston et elle a inscrit son nom au quatrième rang de son groupe d'âge (femmes 55-59 ans), lundi, grâce à un temps de 3 h 15m07s.

Parmi toutes les Québécoises inscrites à la compétition, elle a été la sixième à franchir le fil d'arrivée et la 28e parmi les Canadiennes.