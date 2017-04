Hockey Féminin: médaille d'argent pour les ReBELLES

L'équipe de Catherine Gagné a subi une défaite de 3-0 aux mains des Huskys de Québec Chaudière-Appalaches, en finale de la classe pee-wee A du Championnat provincial de hockey féminin. Avant de s'incliner en finale, elle avait signé quatre gains consécutifs. Elle avait notamment disposé du Mistral de Laurentides-Lanaudière par le pointage de 4-3, en demi-finale, grâce aux doublés de Joanie Perron et Sofie Rose Villeneuve. Maïka Truchon et Joran Girard-Boudreault ont pour leur part amassé trois passes dans cette rencontre.

Les trois autres équipes représentant l'organisation des ReBELLES ont été éliminées en demi-finale, dimanche matin. Chaque fois par les représentantes de l'Estrie.

En division atome B, la formation régionale a conservé un dossier de trois gains et deux revers, mais son parcours a pris fin avec une défaite de 4-0. Amelka Grenier (5 buts et 1 passe) et Éliane Chouinard (4-1) ont connu un bon tournoi en attaque.

Après avoir joué pour .500 en ronde préliminaire (2-2), la version bantam AA des ReBELLES a perdu 9-1 face aux Élites de l'Estrie. La plus efficace en attaque au cours du championnat a été Érica Beaudet avec trois filets et une passe en cinq parties.

La formation midget A des ReBELLES a gagné deux de ses quatre matchs. Elle a échappé le dernier par 2-0. Rébecca Hossay (2-2), Loryane Raphaël Dominique (2-2) et Anne-Julie Rouleau (1-3) ont inscrit quatre points durant leur participation au volet féminin de la Coupe Dodge.