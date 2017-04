Léandre Bouchard deuxième en France

« Ça s'est très bien déroulé, a signalé le cycliste almatois via sa page Facebook. Pour moi, c'était une course de préparation pour être prêt pour les Coupes du monde en mai. J'aurai une autre course (préparatoire) en Autriche, un week-end avant la première Coupe du monde. »

Membre de la formation BH SR-Suntour KMC, Léandre Bouchard entamera la saison de la Coupe du monde les 20 et 21 mai, à Nove Mesto na Morave, en République tchèque. La deuxième tranche aura lieu une semaine plus tard à Albstadt, en Allemagne.

Optimisme

« Léandre vise un bon départ en Coupe du monde et je pense que nous pouvons être très optimistes, a souligné son entraîneur au club Cyclone d'Alma, Jude Dufour. Nous sommes très contents de ses résultats jusqu'à maintenant. Il vise un Top-15 dans une Coupe du monde et ça semble très réaliste.

« Catherine Fleury et Anne-Julie Tremblay seront également en République tchèque et en Allemagne. Catherine fera ses débuts dans la classe élite alors qu'Anne-Julie évoluera chez les moins de 23 ans. Entre-temps, il y aura aussi quelques compétitions aux États-Unis qui s'annoncent importantes. Rebecca Beaumont sera à la Classique Sea Oter (en Californie), en fin de semaine prochaine. »