Un gala de boxe d'envergure samedi à Jonquière

L'entraîneur-chef Hubert Malaison a souligné qu'il y a longtemps qu'il n'avait pas organisé un si gros événement. La soirée débutera avec trois combats mettant en vedette les jeunes boxeurs en herbe, soit six jeunes du club âgés de 7 à 9 ans en démonstration.

Les 16 autres combats mettront en action des athlètes du club jonquiérois contre ceux de clubs de la région et de l'extérieur. La grande finale opposera pour un 4e affrontement William Paquet (Jonquière) et Simon Boucher (Saint-Georges).

Contre sa bête noire, Paquet a gagné le premier duel, mais il a perdu les deux suivants, aux Gants de bronze et à la Coupe Impérium. Ça promet ! Les billets sont disponibles en prévente au coût de 15 $/adulte et 10 $/12 ans et moins auprès des boxeurs du club jusqu'à vendredi soir. Le tarif sera de 20 $ le soir du gala.