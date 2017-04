Le Boréal d'Alma crée la ligue du 150e

Le club de soccer Le Boréal d'Alma soulignera à sa façon le 150e anniversaire de la ville de l'hospitalité avec la création d'une ligue plus accessible pour les joueurs seniors moins aguerris et plus axée sur le plaisir que la compétition. Le directeur technique du club espère être en mesure d'accueillir au moins six équipes dans « La Ligue du 150e » dont la saison se déroulera du 21 mai au 21 août, les dimanches soir.

« On s'est rendu compte, avec les années, qu'il y avait certaines personnes qui n'avaient pas accès à un calibre qui leur convenait, car il y a beaucoup d'équipes dans le volet compétitif et peu de récréatif. On a donc mis en place une ligue à 7 contre 7, mixte, qui sera récréative. Les gens pourront s'inscrire sur une base individuelle ou en équipe (10 joueurs) », explique Pascal Fortier, directeur technique du Boréal.

« C'est vraiment basé sur le plaisir. Il y a des règlements différents pour donner la chance à tout le monde qui ne joue pas dans une ligue de pouvoir commencer à jouer. On a des gens de tous âges, certains qui n'ont jamais joué, d'autres qui vont jouer avec des jeunes, etc. » Concernant les jeunes, Pascal Fortier a constaté que certains jeunes qui terminaient leur passage en catégorie U16 avaient parfois de la difficulté à faire la transition dans le senior compétitif, où le jeu peut être très intense et physique. « Ils seront capables d'intégrer cette ligue moins physique. Pour l'avoir vécu ailleurs, c'est quelque chose de plaisant et ça devrait connaître un certain succès », croit le directeur technique.

Les gens pourront s'inscrire dans l'une des trois divisions : amicale, participative et compétitive. Toutes les trois semaines, les équipes seront reclassées afin que les joueurs puissent évoluer dans le calibre qui leur convient le mieux, ce qui contribuera également à maintenir l'intérêt.

Dans un monde idéal, Pascal Fortier aimerait bien être en mesure de former 12 équipes pour cette première édition, mais de façon plus réaliste, il s'attend davantage à attirer six à huit équipes. « On espère que ça aura un bon succès et jusqu'à maintenant, il y a quand même beaucoup d'intérêt créé. »

Le club almatois a aussi profité des Fêtes du 150e pour donner de l'ampleur au tournoi provincial du 4 au 6 août qui s'adresse aux catégories U4 à U12, avec la présence de plusieurs équipes de l'extérieur. Durant ce tournoi, en plus d'avoir un stand qui fait la promotion des activités du 150e de Ville d'Alma, le club souhaite apporter sa touche en retraçant l'évolution de la pratique du soccer en sol almatois. « On va essayer d'aller puiser les informations en remontant le plus loin qu'on peut, avec les ressources dont on dispose », a mentionné la DG Suzie Fortin.

En bref

La période d'inscription est en cours. Actuellement, quelque 650 joueurs se sont inscrits et le club espère atteindre la barre des 800 inscriptions. Les dirigeants du club ont pris des décisions pour limiter la hausse des coûts d'inscription à 5 $ par catégorie. Le senior féminin a subi une hausse un peu plus importante en raison des coûts liés à l'arbitrage...

Parmi les changements soulignés, Patrick Migneault a pris la relève de Michel Potvin à la présidence du club. M. Potvin, qui a assumé cette fonction pendant cinq ans, continuera d'oeuvrer au sein du CA à titre de trésorier. Guillaume Boutin est le seul nouveau venu au sein du CA et il s'occupera des communications. Un élément que souhaite améliorer la direction cette année. On précise aussi qu'un poste d'administrateur reste à combler...

Concernant la permanence du club, l'équipe s'est enrichie d'une nouvelle coordonnatrice technique en Arianne Lajeunesse, qui agira aussi comme entraîneuse d'une équipe AA. Elle se joindra à l'équipe composée de la DG Suzie Fortin, du directeur technique Pascal Fortier, de l'adjointe à la direction Édith Dufour, et des deux autres coordonnateurs techniques, Vincent Maltais et Marc-Antoine Dionne...

Cette saison, des camps de jour seront offerts les lundis et mercredis et ainsi que des cours de perfectionnement privés les vendredis...

Le club recrute également des entraîneurs et des arbitres. Il faut être âgé de 14 ans et plus et des formations sont offertes. Le club assume les frais liés aux formations. Information au 418-668-2111.