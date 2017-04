21 équipes au tournoi féminin

Cette deuxième édition du Tournoi féminin amateur de La Baie sera disputée en présence de 21 équipes, dont onze de l'extérieur du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

« La demande est là, assure Chantale Lavoie, qui organise l'événement en compagnie de Kristel Paquet et Claudia Racine. Pendant quelques années, le hockey féminin a été incorporé au tournoi masculin. À un certain moment, André Boudreault nous a dit que nous pourrions avoir notre propre tournoi si nous pouvions trouver douze équipes. L'an dernier, pour notre premier tournoi, nous avons reçu 21 équipes. Nous aurons encore 21 équipes cette année, mais elles ont été plus faciles à trouver. »

« Je pense que les filles qui ont participé au tournoi auparavant ont adoré leur expérience, ajoute pour sa part Kristel Paquet. Les tournois présentés à La Baie mettent toujours le paquet. Les gens sont toujours très bien accueillis et ils veulent revenir. »

La deuxième édition du tournoi féminin offrira un total de 42 parties dans quatre catégories différentes. Les premières rencontres débuteront à 18 h, vendredi, et l'ouverture officielle suivra à 19 h 10, en présence de la présidente d'honneur, Stéphanie Martin, chef de mission du Saguenay-Lac-Saint-Jean lors de la dernière finale provinciale des Jeux du Québec.

Contrairement à l'an dernier, la catégorie ouverte n'est pas au programme. La période des examens, les séries éliminatoires du hockey féminin collégial et universitaire ainsi que la tenue du volet féminin de la Coupe Dodge expliquent cette situation. Les organisatrices du tournoi sont convaincues de corriger la situation dès l'an prochain puisque leur événement sera présenté au début du mois de mai en 2018.

« La classe B sera la catégorie la plus forte, précise Kristel Paquet. Le calibre sera excellent. Parmi les joueuses, il y a des anciennes du collégial et de l'universitaire. »

Une partie des profits du tournoi de cette année sera versée à la maison d'hébergement Le Rivage de La Baie, un organisme qui vient en aide aux femmes qui vivent différentes problématiques sociales.

Si le hockey féminin a encore son propre tournoi amateur, il pourra compter sur le Club des amis bénévoles de La Baie pour assurer son bon fonctionnement. Ses trois principales organisatrices soulignent le support important de ces bénévoles, tout comme celui des commanditaires qui ont accepté de leur donner un coup de main.