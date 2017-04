Trois organismes recoivent 1750 $

Mardi, en conférence de presse pour annoncer la prochaine édition, les responsables de l'événement ont remis des chèques de 1750 $ au Club de vélo de montagne Cyclone d'Alma, au Club cycliste Proco d'Alma et à l'événement « Au tour des jeunes Desjardins ». Le total de 5250 $ représente le fruit de leur travail et de la participation des cyclistes en 2016 et ils espèrent que la prochaine remise sera encore plus importante.

Le Défi du lac Seck Jean est un rendez-vous cycliste de 430 kilomètres pendant lequel les participants sont appelés à effectuer deux fois le tour du lac Saint-Jean dans la même journée. Ils le font dans des conditions sécuritaires et avec un encadrement de qualité. Le 1er juillet prochain, 60 cyclistes sont attendus. Leur participation et l'aide de commanditaires permettront aux organisateurs de donner un coup de main à d'autres organismes qui oeuvrent auprès des jeunes via le domaine du cyclisme. Membre du conseil d'administration, Claude Lemieux a précisé à ce sujet que le champ d'action du défi ne se résume pas aux organismes d'Alma ou du Lac-Saint-Jean. Il est prêt à étudier toutes les demandes, peu importe leur provenance au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Cette année, les organisateurs ont ajouté un volet « par équipe » à leur programme. Les cyclistes qui le désirent pourront donc relever le défi en groupe (maximum de quatre personnes par équipe).

Propriétaire du bureau Tremblay Assurances et aussi président du Tournoi provincial de hockey midget d'Alma, Yannick Tremblay a accepté la présidence d'honneur du prochain Défi du lac Seck Jean. Sa participation permettra notamment la tenue d'une nouvelle activité qui permettra d'amasser encore plus d'argent, un souper-bénéfice au restaurant-bar Mario Tremblay, le 18 mai. Le prix du billet a été fixé à 100 $.

« Je suis conscient qu'il est très difficile pour les organismes d'amasser de l'argent, a souligné Yannick Tremblay. Je suis content d'accepter cette présidence d'honneur. Le défi est une organisation jeune, mais il peut compter sur un comité de professionnels. »