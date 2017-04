 Basketball: Gagné, Émond et Côté iront en Côte d'Ivoire 

Serge Émond

Trois joueuses de basketball du Rouge et Or de l'Université Laval qui ont fait leurs classes au Saguenay-Lac-Saint-Jean participeront aux Jeux de la Francophonie, du 21 au 30 juillet, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Jane Gagné, Claudia Émond et Raphaëlle Côté font partie des athlètes qui ont été retenues pour l'événement. Leur coéquipière Sarah-Jane Marois, de Québec, apparaît aussi sur la liste des heureuses élues.