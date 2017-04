Moins de déplacements pour les jeunes d'ici

Coordonnateur de l'organisme, Philippe Hurtubise explique que grâce à cet appui financier, les jeunes ne seront plus obligés de se rendre à Montréal pour faire partie du processus de sélection de l'équipe du Québec. Ils pourront le faire dans la région.

« Avec le centre d'identification de performance (CIP), nous pourrons prendre de 12 à 15 athlètes de la région qui n'ont plus besoin de monter à Montréal. Ils seront supervisés par des entraîneurs déjà reconnus par la fédération provinciale. Puis, le 29 avril, il y aura une compétition qui réunira tous les jeunes des CIP. C'est lors de cet événement que les entraîneurs de l'équipe du Québec vont effectuer la sélection. Dans notre cas, ça nous permet de tenir des entraînements du niveau de l'équipe du Québec et d'avoir un tournoi pour se faire identifier au lieu de devoir se déplacer à l'extérieur chaque fois », explique Philippe Hurtubise.

Recrutement et inscription U12-13

D'autre part, le coordonnateur continue de travailler pour élargir la base de joueurs en développant la relève lors de camps qui se tiendront le 16 avril, au Cégep de Jonquière. Comme l'an dernier, Saguenay Basketball souhaite former le plus d'équipes possible avec les jeunes des catégories U12 et U13. L'an dernier, avec la tenue des Jeux, Basketball Saguenay avait formé deux équipes pour représenter la région aux Jeux en plus de mettre sur pied deux équipes de développement. Dans ce dernier cas, les deux équipes avaient participé à des tournois qui se déroulent un peu partout dans la province. « Cette année, c'est celle de la préparation en vue des Jeux de 2018. Je cible aussi la clientèle des U12 parce que je veux essayer de former le plus d'équipes possible pour stimuler le bas de la pyramide, que les jeunes soient du Saguenay ou du Lac-Saint-Jean.

Pour inscrire un jeune, les parents peuvent profiter du tarif de préinscription au coût de 20 $ en passant par la page Facebook de Saguenay Basketball ou par courriel à « Saguenaybasketball@gmail.com ». Il sera aussi possible de s'inscrire sur place, à compter de 8 h 30, le 16 avril, au coût de 25 $ cependant.

Exception faite du camp pour les U15 qui est sur invitation, les autres camps s'adressent à tous les jeunes de moins de 13 ans. « En U13, nous allons faire une sélection, mais pour les autres jeunes, s'il y a 24 jeunes, je vais faire deux équipes et si j'en ai plus et assez pour former d'autres équipes, je vais en faire et on engagera des entraîneurs supplémentaires s'il le faut. On veut qu'il y ait le plus de jeunes possible qui jouent au basket », a-t-il conclu.