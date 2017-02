Coupe Louis-Page: un record de 500 judokas

Outre le championnat provincial qui aura lieu en mars et l'Omnium du Québec tenu en novembre dernier, les judokas pourront donc se présenter à quatre compétitions additionnelles.

« Cela donne plus de possibilités aux athlètes qui se blessent de pouvoir se reprendre », explique Roger Tremblay, directeur du technique du club Judokas Jonquière. En effet, seuls les deux meilleurs résultats sur ces quatre compétitions compteront pour la sélection.

Le club de Jonquière et le Club de judo de Chicoutimi coorganisent l'événement qui vient vraiment de prendre de l'envergure.

« L'an passé, nous avions accueilli 245 participants. Cette année, nous en avons 480 d'inscrits » mentionne Roger Tremblay. Pour accueillir autant d'athlètes, il faut évidemment une logistique plus importante. D'ailleurs, le directeur technique a emprunté les tatamis du club Seiko d'Alma pour aménager une quatrième surface de combat.

Avec ces quatre surfaces, l'organisation pense être en mesure de tenir tous les combats entre 8 h 30 et 18 h. Cette compétition qui, depuis 2007, porte le nom de celui qui est considéré comme le père du judo dans la région, réunit des judokas U10 et plus, mais la sélection pour les nationaux concerne les catégories U16 et plus. Ces dernières seront en action à compter de midi.

D'autre part, les organisateurs auront besoin d'un coup de main pour le montage et le démontage des installations samedi. Un appel a été lancé via Facebook, mais les personnes intéressées peuvent donner leur nom au 418 547-9549.