Jeux du Québec: quinze gymnastes sélectionnés

Livia Boivin, Rebeka Savard, David Imbeault et Mathis Fortin, en gymnastique, Maël Gagné, Élodie Dufour, Jade Lapointe et Justine Poirel, en trampoline, ont franchi cette étape avec succès pour le club Sagym de Chicoutimi. Alexis Lavoie, Zachary Lavoie, Alexandre Potvin, Maria Cyr, Anne Cyr, Frédérique Vigneault et Jade Boulianne, du club Jako de Jonquière, auront aussi la chance de vivre l'expérience des Jeux du Québec.

Deux compétitions ont meublé la fin de semaine en gymnastique. La journée de samedi était réservée aux garçons et filles des niveaux provincial et national qui visaient une place aux Jeux du Québec. Le lendemain, les jeunes du circuit régional de niveaux 1 à 3 et Défi étaient en action. Dans chaque cas, les médailles et autres récompenses ont été très nombreuses.

Entre autres résultats, le club de Jonquière a célébré le doublé d'Annabelle Tremblay et Clara Cyr au sommet de la division tyro P2 et un résultat similaire en senior P5 grâce à Sarah Gauthier et Rosalie Sinclair. Léonie Gagnon a coiffé le classement novice P5 alors que Maria Cyr, Anne Cyr et Frédérique Vigneaut ont monopolisé le podium de la catégorie représentativité. Marie-Laurence Blackburn, Josianne Gauthier et Anne Desrosiers ont fait de même en division CR 3 spécialiste senior.

Le club a aussi souligné la triple deuxième place d'Amélia Simard, Loralie Gagnon et Émeraude Gagnon en CR-1 (8-10 ans) et les premières positions de Samaële Landry et Éolie Cyr en CR-1 (11 ans et plus).

Les bonnes performances ont aussi été nombreuses pour le club de Chicoutimi. Rose Tremblay (CR-3 avancé, 1213 ans) a inscrit son nom au sommet de sa catégorie, alors que Léanne Lespérance, Justine Lessard et Émy Jean ont terminé première, deuxième et troisième en CR-3 tyro (10-11 ans).

Charlotte Gobeil (tyro de base) fait aussi partie des gymnastes qui ont enlevé l'or pour l'ensemble des appareils.

Le club chicoutimien a également noté que certains de ses athlètes qui n'ont pas encore le niveau requis pour les Jeux du Québec ont tout de même bien fait. Parmi ces athlètes, Marianne Brisson (P4), Marie-Pier Gagnon (argo P6), Raphaëlle Gilbert-Traoré (tyro P6) et Noémie Julien (senior P7) ont triomphé au total des appareils en plus d'amasser plusieurs autres médailles.

Une dizaine de leurs coéquipiers et coéquipières ont pour leur part brillé à des appareils. Matilde Grenon (2) et Marie-Kim Duchesne (3) ont obtenu plus d'une médaille d'or.