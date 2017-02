Tournoi de La Baie: doublé décisif de William Laroche

Deux buts en fin de troisième période de William Laroche ont mené les Marquis de Jonquière à une victoire de 5-4 sur le National de La Baie, dimanche, en finale pee-wee BB du Tournoi provincial de hockey pee-wee et bantam de La Baie.

Le doublé de Laroche a été le dernier des nombreux revirements qui ont marqué le match ultime de cette catégorie. Pendant la rencontre, chaque équipe a connu ses moments forts.

Les Marquis se sont mis au travail dès le premier engagement, ce qui a mené aux buts de Zachary Gilbert et Mathieu Sénéchal. Les premières minutes du deuxième tiers ont appartenu au National, qui a créé l'égalité grâce à Jérôme Gagnon et Marc-Antoine Simard. La formation jonquiéroise, grâce à Émile Girard, a cependant repris les devants avant le son de la sirène.

Comme il l'avait fait au début de la deuxième période, le National a ouvert la troisième avec une paire de buts, ceux de Raphaël Morissette et de Mathis Lefebvre. Sa petite priorité a tenu le coup pendant un peu plus de deux minutes.

Les finales du pee-wee simple lettre et de la classe bantam B n'ont pas été très payantes pour les équipes régionales. Celle de la section pee-wee B a été gagnée 2-1 par les Gouverneurs de Sainte-Foy sur les Prédateurs de Jonquière. Pour ces derniers, Hugo Simard a inscrit l'unique filet. Dans le pee-wee A, les Seigneurs de Lotbinière n'ont laissé aucune chance au National de La Baie. Ils ont inscrit six buts sans réplique en première période pour se sauver avec une victoire de 9-1. Deux joueurs, Ryan Samson et Mathieu Bergeron, ont terminé la partie avec trois buts. Simon Duclos a évité le jeu blanc au National.

Les Éperviers de Beauport ont couronné leur visite à Saguenay avec une victoire de 3-1 sur les Olympiques de Chicoutimi en finale bantam B. L'attaque la plus intéressante des Olympiques a mené au but d'Alex MacDonald.

Le tournoi s'est terminé avec un gain de 5-2 des Extrêmes de Chicoutimi sur les Blues de Jonquière en catégorie bantam A. Pierre-Alexandre Gagné a été le plus productif avec un but et deux passes.

Le Tournoi provincial de hockey bantam de Saint-Bruno a pour sa part couronné les équipes championnes de son volet simple lettre, dimanche.

En finale B, les Centurions d'Alma ont résisté à une remontée des Vikings d'Alma en troisième période et ils l'ont emporté 3-2. Mathis Bilodeau (2) et Dylan Ratté-Vézina ont marqué pour les gagnants en première période, mais des ripostes de Jean-Michaël Fortin et Zachary Bélanger en troisième ont assuré une fin de match enlevante.

La finale de la division A n'a pas très bien débuté pour les Aiglons d'Alma. Après avoir encaissé un but de Samuel Poitras à la cinquième minute, ils ont répondu avec cinq filets consécutifs pour se sauver avec une décision de 5-1 sur les Patriotes de Saint-Bruno. Jérémy Larouche (2), Mathiel Dufour, Jacob Gagnon et Marc-Antoine Tremblay ont eu raison de la défensive des Patriotes.