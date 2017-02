Hockey collégial: belle remontée des Jeannois

L'affrontement contre les Dynamiques n'annonçait pourtant rien de bon pour les Jeannois avec une douzaine de minutes à jouer. Ils accusaient un retard de 4-2 et venaient de disputer une deuxième période où ils avaient été largement dominés par leurs rivaux.

«Simon Boudreault-Belzile a fait la différence en deuxième période, a analysé l'entraîneur des Jeannois, Pascal Hudon. La deuxième période a été difficile. Nous avons accordé 20 lancers durant cette période et Belzile nous a gardés dans le match. La deuxième période a fini 3-2 en leur faveur. Avec un gardien «normal», ça aurait pu être 5-2 ou 6-2. Nous avons passé beaucoup de temps dans notre zone, mais Belzile n'a donné qu'un but. Nous avons aussi été opportunistes en marquant deux fois.

«En troisième période, nous avons commencé à patiner et nous n'avons donné que huit lancers. Nous avons mis la rondelle au filet et nous avons évité de nous compliquer la vie. Notre gardien nous avait gardés dans le match en deuxième et c'était au reste de l'équipe de prendre la relève. Avec huit attaquants, je ne m'attendais pas nécessairement à ce que les gars trouvent l'énergie pour revenir en troisième période. Sainte-Foy a marqué un quatrième but dans les premières minutes. Avec douze minutes, nos joueurs pouvaient abandonner ou donner un coup et voir ce que ça donnerait. Ils n'ont pas arrêté de travailler et ils ont trouvé le moyen de créer l'égalité.»