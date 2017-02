La 3e place pour Brochu

Le Baieriverain Baptiste Brochu a savouré son premier podium de la saison en Coupe du monde de snowboardcross, samedi, à Bansko, en Bulgarie. L'athlète de 22 ans a en effet pris le 3e rang de la grande finale, derrière l'Autrichien Alessandro Haemmerle (or) et le champion olympique, le Français Pierre Vaultier.

«Ça s'est super bien passé toute la journée. On dirait que je savais exactement quoi faire et quand le faire. J'étais deuxième de toutes mes vagues, sauf en grande finale, a dit Brochu. C'était vraiment une grosse finale. Il y avait le champion olympique 2014 (Vaultier) et des gens qui gagnent des médailles aux mondiaux. Je suis très content de la tournure des événements!», a-t-il déclaré à Sportcom.

Pour le jeune homme, l'obtention de ce podium constitue évidemment une grande satisfaction, lui qui avait connu un début de saison plus difficile, notamment en raison d'une blessure à un genou subie à Montafon (Autriche), lors de la première étape du circuit mondial. Il a effectué un premier pas dans la bonne direction lors de la 2e étape aux États-Unis avec une 7e place, mais la médaille de bronze de samedi vient le conforter. «Je crois que ça m'a donné la confiance pour les autres étapes. Je suis super content de courser comme ça depuis mon retour et j'espère être capable de rester sur cette lancée», a-t-il brièvement commenté via Facebook.

Cela dit, Brochu doit toujours composer avec les contraintes de sa blessure. «Je fais toujours du snowboard avec une attelle. J'ai les deux ligaments du genou droit partiellement déchiré. Je me sens plus en confiance [avec une attelle] étant donné que mon genou n'est pas vraiment stable. Je suis très content d'avoir pu revenir en force dans mes deux derniers événements, surtout celui-ci », a poursuivi le Québécois, 6e en qualifications et médaillé de bronze.

«Pendant l'activité physique, je ne ressens aucune douleur, mais c'est le soir que ça fait de l'inflammation et ça fait mal. Je dois réduire l'amplitude de mon mouvement dans mes courses à cause de mon attelle, mais sinon, ça va. Pour la prochaine année, je dois la conserver», de conclure le jeune homme qui anticipe les prochaines étapes avec optimisme.

Avec ce podium, Baptiste Brochu a évidemment réussi la meilleure performance canadienne. Il occupe maintenant le 7e rang au classement général. Pour leur part, le Britanno-Colombien Kevin Hill et l'Albertain Christopher Robanske ont été stoppés en quarts de finale pour prendre respectivement les 15e et 19e rangs. L'Ontarien Tyler Jackson a fini 34e en huitièmes de finale.