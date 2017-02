 Un autre succès pour la Classique hivernale de Saint-Ludger-de-Milot 

L'organisateur de l'événement, Stéphan Maltais, est ravi de la réponse obtenue, non seulement de la part des équipes, mais aussi de la population qui s'est présentée en grand nombre. Samedi, sur la patinoire extérieure de la municipalité jeannoise, 16 équipes se sont affrontées dans les huit rencontres au programme, mais l'organisation aurait pu en accueillir davantage, tellement l'engouement est grand.

Lors de la présentation du match pee-wee BB, quelque 200 spectateurs s'étaient massés dans les estrades chauffées pour encourager leur équipe. M. Maltais était aussi très heureux de constater que cette activité permet à des gens de redécouvrir Saint-Ludger-de-Milot. « Il y avait des grands-parents venus de Roberval pour voir jouer leur petit-fils lors du match entre Dolbeau et Saint-Félicien et ils m'ont dit que ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas venus ici, que ça avait changé en bien et qu'ils trouvaient ça très beau », raconte-t-il avec entrain.

« Il y a aussi les jeunes qui adorent le concept ! », souligne M. Maltais. De fait, malgré le temps froid (autour de -28 Celsius), les équipes de hockey prénovice et MAGH-1 ont disputé un match tôt le matin et les petits bouts de choux étaient tout sourire, bien installés sur les bancs d'équipes chauffés.

Devant les nombreux commentaires positifs reçus et l'intérêt manifesté par de plus en plus d'équipes, Stéphan Maltais et son équipe n'ont d'autre choix que de songer au retour de la 7e édition.