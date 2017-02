Les Jeannois confirment leur place en séries

« L'objectif numéro un en début de saison était de se qualifier pour les séries. On a 30 points et les deux équipes devant nous en ont 31. En les dépassant, on aurait l'avantage de la glace en première ronde », d'expliquer l'entraîneur-chef Pascal Hudon, précisant que la première ronde sera réservée aux équipes de 7e à 10e position au classement dans des duels 2 de 3.

« Il reste encore cinq matchs. On ne fermera certainement pas le commutateur, sauf qu'on va mettre un peu plus l'accent sur la préparation à compter de demain », d'indiquer Pascal Hudon qui devait composer samedi avec des effectifs très réduits avec seulement neuf attaquants.

Mathieu Blanchette, qui en est à sa dernière saison, a sonné la charge avec trois buts, complétant son tour du chapeau dans un filet désert. Le vétéran Marc-Antoine Massé a également contribué à la victoire avec un but et deux passes. David-Alexander Simard et Marty Bussières ont complété le pointage alors qu'à l'autre bout, Simon Boudreault-Belzile a bloqué 24 tirs.

« Je n'ai pas été satisfait de l'intensité, mais les gars ont fait les gros jeux dans les moments opportuns pour gagner. Avec sa performance, Blanchette a montré qu'à ce stade-ci de l'année, on démêle les hommes des enfants dans les situations importantes », de souligner Pascal Hudon, espérant plus de constance de ses troupiers dimanche après-midi, lors de la visite des meneurs au classement général, les Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy.