Saint-Gelais en or et Maltais en bronze

Outre Saint-Gelais et Maltais, Kim Boutin (Sherbrooke) et Charles Hamelin (Sainte-Julie) ont chacun triomphé dans l'épreuve de 1500m. L'équipe canadienne a ainsi remporté trois des quatre épreuves à l'horaire samedi. Dresden semble sourire aux patineurs canadiens puisque c'est dans cette ville allemande, il y a un an, qu'ils avaient remporté pour la dernière fois au moins trois médailles d'or au cours d'une même compétition.

Au 1000m féminin, la Félicinoise Marianne Saint-Gelais a mis la main sur sa septième médaille individuelle en cinq Coupes du monde jusqu'ici cette saison en montant sur la plus haute marche du podium, samedi. Il s'agit de sa deuxième victoire de la saison. «Ç'a été une bonne lutte avec Suzanne Schulting. Je voulais me retrouver dans une situation où elle était devant moi, car je sais qu'elle est bonne pour faire des tracés et je ne veux pas être surprise dans quelques semaines aux Mondiaux », a expliqué la Félicinoise.

«C'est sûr que le calibre n'est pas super fort ici et qu'il y a des choses qui sont importantes que je fasse bien, car je n'aurai pas de deuxième chance la semaine prochaine», a-t-elle ajouté, en faisant allusion à l'absence de quelques patineurs cette semaine, dont Min Jeong Choi et Elise Christie, et au fait qu'elle ne participera pas à la dernière Coupe du monde de la saison la semaine prochaine. «Mon exécution était plutôt bien réussie avec un temps assez rapide. C'est difficile de célébrer comme si tout le monde était là, mais il y a quand même de belles choses que j'ai faites dans cette course que je vais retenir.»

Pour sa part, Valérie Maltais a pour sa part mis la main sur sa première médaille individuelle cette saison en remportant la médaille de bronze. «C'était une belle course, mais surtout, c'était une belle journée, notamment en ce qui a trait à la façon dont j'ai géré mes courses en général, a indiqué la Baieriveraine. L'accent était mis sur la nécessité de faire de bonnes choses. J'ai réussi à faire ce que je voulais en faisant des erreurs, mais toujours dans un esprit d'apprentissage.»

Au relais féminin, Maltais, Saint-Gelais, Kasandra Bradette (Saint-Félicien) et Kim Boutin ont remporté leur vague des demi-finales pour se qualifier pour la grande finale qui aura lieu dimanche.

Parlant de Kim Boutin, la Sherbrookoise a savouré la toute première victoire de sa carrière en Coupe du monde en remportant l'or dans la première des deux épreuves de 1500m inscrites à l'horaire cette fin de semaine, samedi. Partant de la première position à la ligne de départ, Boutin s'est retrouvée à un certain moment en quatrième place, mais est parvenue à remonter ses adversaires pour triompher devant Rianne de Vries des Pays-Bas et Charlotte Gilmartin de la Grande-Bretagne. La patineuse de 22 ans récolte ainsi sa deuxième médaille individuelle de la saison.

La Félicinoise Kasandra Bradette a pour sa part terminé 5e dans les demi-finales pour conclure au 13e rang du classement final. La Laterroise Marie-Ève Drolet a pour sa part chuté en demi-finale pour prendre le 20e rang.