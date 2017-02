Tournoi à Gatineau: les Espoirs plient bagages

Faut dire que les Gaulois avaient causé une surprise en matinée en vainquant le Collège français Rive-Sud, champions du tournoi tenu en novembre dernier à La Baie. Ils ont donc poursuivi sur leur lancée au détriment des Espoirs. Pour espérer poursuivre leur route, les régionaux se devaient de remporter leur match. Aux dires de l'entraîneur-chef Michel Giguère, la rencontre a donné lieu à un excellent duel de gardiens. D'ailleurs, il a fallu attendre à 7mn04 en deuxième période pour voir Olivier Guilbert, en désavantage numérique cependant.

« Ils n'étaient pas supérieurs à nous, assure Michel Giguère. Mais nous avons fait une erreur en avantage numérique et ils ont compté. Ce but en désavantage numérique nous a fait très mal. Nous sommes tout de même sortis très fort en troisième et nous avons eu beaucoup de lancers et de chances de marquer. Il faut donner crédit au gardien du club adverse qui les a tenus dans le match. Le nôtre aussi nous a tenus dans la rencontre. La seule erreur qu'on a faite nous a coûté un but. »

Même s'il est déçu pour ses protégés, Michel Giguère estime que ces derniers se sont améliorés. « C'est la 2e fois en deux tournois qu'on ne marque pas dans le match ultime et qu'on perd 1-0. Dans l'autre (à La Baie), on avait perdu 2-0, mais le deuxième but avait été marqué dans un filet désert, rappelle-t-il. Par contre, si on se compare au premier tournoi, on peut dire qu'on a fait face à la pression. On a quand même bien performé, on a réalisé nos objectifs en terme de tirs au but, mais c'est sûr que la défaite au final fait toujours mal. Toutefois, on voit une progression. Les gars ont travaillé fort et je crois que le meilleur est à venir. »

Mentionnons que les tombeurs des Espoirs affronteront samedi l'équipe Québec Bleu bantam AAA qui compte dans ses rangs le jeune Marc-Antoine Mercier, des Espoirs bantam AAA du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Tournoi de Saint-Bruno

Au Tournoi provincial de hockey bantam (simple lettre) de Saint-Bruno, en bantam B, les Vikings d'Alma ont eu le meilleur 2-1 sur les Panthères de Beloeil. Dans l'autre rencontre, les Bulldogs de Saint-Félicien ont fait match nul 1-1 contre les Concordes-3.

En bantam A, les Aiglons d'Alma, avec Mathiel Dufour en tête, ont vaincu les Bulldogs de Saint-Félicien 9-5. Mathiel Dufour a inscrit cinq buts, dont trois juste en troisième période, pour une récolte de 7 points à la fin du match ! Dans l'autre rencontre, les Patriotes de Saint-Bruno se sont imposés 6-1 sur les Wapitis. Samedi, le premier match de la journée est programmé pour 10 h 30.

Au Tournoi provincial de hockey pee-wee/bantam de La Baie, en pee-wee A, le National de La Baie a baissé pavillon 3-2 face au Royal de Métabetchouan, avant de s'incliner 3-1 face au Club Piscine. Dans le pee-wee B, les Gouverneurs-2 de Sainte-Foy ont vaincu les Titans 5-2.

En pee-wee BB, le National de La Baie a blanchi les Marquis de Jonquière 5-0.

En bantam A, les Lynx d'Alma se sont inclinés 1-0 face au Capital. Enfin, en bantam B, les Braves se sont inclinés 3-2 face aux Faucons. Dans l'autre partie, les Éperviers ont doublé les Monarques 4-2. Samedi, le tournoi reprend à compter de 8 h.