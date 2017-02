 Une victoire et une défaite pour les Espoirs à Gatineau 

Ce sera toutefois le match de vendredi soir qui fera foi de tout pour la suite des choses.

Les Espoirs devront en effet remporter leur match de la ronde préliminaire vendredi soir, contre le gagnant du duel entre le Collège français Rive-Sud et les Gaulois d'Antoine-Girouard. S'ils gagnent, ils accéderont au tour suivant. Une défaite signifie la fin du tournoi.

Ce matin (jeudi), nous avons vraiment joué selon notre identité. Nous avons gagné toutes nos batailles et quand on perdait la rondelle, on avait le réflexe d'aller la récupérer. On a amené beaucoup de rondelles au filet. On a été excellents en avantage numérique tout comme en désavantage numérique», a relaté le pilote des Espoirs.

Par contre, le second match de la journée a été beaucoup plus ardu.

«Lors du deuxième match, contre Lac-Saint-Louis, on est tombé dans la facilité. On les a pris à la légère. On n'a pas mal joué, mais on a perdu notre identité. Lac-Saint-Louis, c'était seulement leur 3e victoire cette année. Il faut aussi donner crédit à leur gardien qui a fait de gros arrêts. Et contrairement à ce matin, nos unités spéciales n'ont pas fait le travail», a analysé Michel Giguère.

Évidemment, le personnel d'entraîneurs avait mis les jeunes en garde contre l'excès de confiance, mais le résultat aura sans doute été une leçon plus efficace. «Ça fait partie de l'expérience qu'ils accumulent. Le match important est celui de vendredi soir», a-t-il conclu.

Tournoi de Saint-Bruno

Quatre matchs étaient à l'affiche au Tournoi provincial de hockey bantam de Saint-Bruno. En bantam A, les Blues Jackets de Jonquière ont vaincu les Sabres de Roberval 4-1, tandis que les Tomahawks de Mashteuiatsh ont vaincu les Patriotes de Saint-Bruno 3-1.

En bantam B, les Aiglons d'Alma ont triplé les Flames de Jonquière 6-2 tandis que les Centurions d'Alma ont malmené les Bulldogs de Saint-Félicien 9-3. À noter quatre buts consécutifs de Mathis Bilodeau (un en fin de deuxième et trois dès le début de la troisième).

Vendredi, les équipes de l'extérieur font leur entrée en scène et les matchs débutent à 15h.

Tournoi de La Baie

Au Tournoi provincial pee-wee/bantam de La Baie, Anthony Houde était en feu, lui qui a inscrit un tour du chapeau en plus de récolter deux passes dans une victoire de 8-6 des Couguars de Chicoutimi contre les Monarques de Saint-Ambroise dans la catégorie bantam A. À noter également la performance de Simon Fitzmorris, qui a lui aussi enfilé trois buts malgré la défaite des siens.

En bantam B, les Olympiques ont vaincu les Monarques 4-1, tandis que les Braves ont doublé les Patriotes 4-2. Enfin, en pee-wee B, les Prédateurs ont blanchi les Avalanches 3-0.

Vendredi, les matchs reprennent à compter de 10h50, au centre Jean-Claude-Tremblay avec le National contre le Royal dans le pee-wee A.