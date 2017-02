Circuit de golf senior: la 27e saison confirmée

Réunis il y a quelques jours, les dirigeants du circuit ont décidé de le garder en vie puisque chaque tournoi en 2016 a attiré en moyenne 110 participants.

« Le circuit senior gardera sa formule habituelle, explique le nouveau président de son conseil d'administration, Rémi Gagné. Nous mettrons l'accent sur la participation et non sur la compétition. Le but premier du circuit est de favoriser la bonne entente entre les membres de catégorie senior de chaque club de golf du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous invitons les anciens et les nouveaux golfeurs à participer aux six tournois qui seront présentés au cours de l'été 2017. »

À la présidence, Rémi Gagné prend la relève de Marc Simard, qui a dirigé le circuit pendant une dizaine d'années. Outre Rémi Gagné (aussi responsable des communications), le conseil d'administration est composé de Roland Bourgeois (vice-président), Louis-Marie Blackburn (secrétaire et statisticien) et Gaston Sirois (trésorier).

Ces dirigeants entendent apporter quelques changements aux habitudes du circuit, principalement au niveau des départs, du souper et des prix remis après chaque tournoi. Ces modifications seront soumises aux différents clubs avant d'être présentées aux membres lors d'une assemblée générale qui se déroulera en mai.