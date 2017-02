Un match des Sags au profit des Jeux du Québec

En plus de l'aspect financier, le directeur des ressources humaines de la 52e Finale des Jeux du Québec d'Alma, Michel Simard, voit une opportunité de visibilité. «Cet évènement est une belle occasion pour nous d'avoir une présence au Saguenay», soutient-il.

La vente de billets est un effort de groupe pour l'organisation de la 52e Finale. «Ça va très bien pour l'instant. En plus de vendre des billets à la maison des Jeux Rio Tinto, plusieurs organismes comme le Club Optimiste ou le Club Lion ont mis la main à la pâte», souligne Michel Simard.

Recrutement bénévole

Outre le volet financier, le comité organisateur effectue également un dernier effort en ce qui concerne le recrutement des bénévoles, à moins d'un mois de l'évènement. Au moment d'écrire ces lignes, plus de 2 000 bénévoles ont confirmé leur présence sur un objectif de 3 000.

Le directeur des ressources humaines affirme toutefois que le nombre d'inscriptions ne cesse d'augmenter chaque jour, et que d'ici le 15 février, entre 2 500 et 2 800 bénévoles devraient avoir confirmé leur présence. Pour l'instant, les principaux besoins se font ressentir dans les secteurs des hôtes et hôtesses, de l'animation du village des athlètes et de la sécurité.

Il est possible de s'inscrire directement à la maison des Jeux Rio Tinto, ou via le site Internet de la 52e Finale. Une ligne info bénévole a aussi été mise en place au 418 758-1410.