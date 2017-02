Cérémonies: les billets déjà vendus

Les quelques centaines de billets qui étaient disponibles en marge des cérémonies d'ouverture et de clôture de la 52e Finale des Jeux du Québec d'Alma se sont envolés en moins de 25 minutes.

La rapidité à laquelle se sont vendus les billets a soulevé la déception chez plusieurs proches des athlètes et la population en général. Selon les commentaires laissés sur la page Facebook de l'organisation, l'amertume était palpable.

Lundi midi, quelque 2500 personnes se sont branchées simultanément sur le Web, prêtes à se procurer un billet.

« Les gens ont été pris dans une file d'attente et plusieurs n'ont pas été capables d'acheter leur lassez-passer », reconnaît Marie-Ève Boissonneault, directrice aux communications du comité organisateur. « Nous comprenons la déception des gens. La salle où seront présentées les cérémonies peut contenir 4000 personnes à la fois. Avec les 2300 athlètes, leurs accompagnateurs et nos partenaires financiers, il ne restait plus beaucoup de billets de disponibles », ajoute-t-elle.

Dédiées principalement aux compétiteurs, les cérémonies se dérouleront sous la thématique du cirque. Elles marqueront le coup d'envoi et la fin des compétitions sportives.

Les deux événements auront lieu les 24 février, à 20 h et le 4 mars, à 16 h 30, au Centre multisport d'Alma.

Ceux qui désireront suivre les cérémonies pourront le faire en direct sur le site Internet des Jeux du Québec ou encore sur les ondes de Cogeco TV.