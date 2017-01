Rallye: Simon Dubé deuxième à La Tuque

«C'était malade, a signalé Simon Dubé, dimanche. L'expérience au volet de ce bolide, c'est quelque chose. Je n'en reviens pas comme c'est rapide. Je ne croyais pas qu'on pouvait rouler aussi vite avec un ''side by side''. J'ai terminé deuxième en classement général derrière Mathieu Dubé, qui était au volant d'une Subaru.»

Prévu pour 220 kilomètres, le Rallye de La Tuque a finalement été disputé sur une distance d'environ 160 kilomètres. Des ennuis sur la dernière portion du parcours ont forcé les organisateurs à l'abandonner, ce qui n'a pas vraiment ennuyé Simon Dubé. Ce dernier a apprécié le côté technique du parcours, un aspect qui a peut-être joué en faveur de son véhicule. Il a aussi aimé la présence dans la catégorie «côte à côte» de pilotes de renom comme Marc-André Camirand et Marc-André Brisebois.

«Il y avait beaucoup de virages et d'enfilades sur le parcours de La Tuque, a précisé le pilote de Saguenay. C'était peut-être un parcours favorable à un ''side by side''. Avec l'équipe Élitech sport évasion/Paillé automobile et YTR motorsport, ça fonctionne vraiment très bien. Je peux compter sur le support de tout le monde et je vis une très belle expérience.»

La saison de Simon Dubé se poursuivra les 21 et 22 avril avec le Rallye de Sanair.