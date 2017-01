 Curling double mixte: les Desjardins s'inclinent en finale 

Émilie Desjardins et Robert Desjardins ont atteint la finale du Championnat provincial de curling mixte, dimanche, à Amos, mais ils n'ont pu conserver la couronne obtenue en 2016. Le duo représentant le Club de curling de Chicoutimi s'est incliné 10-5 devant Jill Routlidge et Félix Asselin (Glenmore).

Pour la formation chicoutimienne, le match ultime du championnat s'est joué sur trois bouts. Au troisième engagement, les éventuels champions ont inscrit quatre points pour prendre une avance de 6-2. Robert et Émilie Desjardins ont repris espoir en répliquant avec deux points au quatrième bout et en volant un autre point au cinquième, mais la remontée n'a pas été plus loin. Routlidge et Asselin ont mis un terme à la rencontre en inscrivant un doublé au sixième bout et un autre au septième.

« Nous avons lancé deux mauvaises pierres de suite dans le bout de quatre points et nous avons couru après eux pendant tout le bout, a résumé Robert Desjardins. Sur leur dernière pierre, ils ont été un peu chanceux. Ils jouaient plus pour faire trois points, mais trois ou quatre pierres ont bougé et ils ont fait quatre points... Ils ont eu des opportunités et ils ont lancé les pierres qu'il fallait. Sur quelques pierres, on a vu que ça ne voulait pas faire pour nous. Ça s'est joué sur peu de choses. Mais il faut leur rendre hommage, ils ont été très bons toute la semaine. Ils n'ont pas perdu un match. Ils méritent leur championnat.

« En demi-finale, nous avons été parfaits. Je ne sais pas si nous avons raté une pierre. L'autre équipe a bien joué et nous avons gagné 10-4. En finale, nous avons été un peu moins précis. Cela a fait la différence. »

Malgré sa défaite en finale, l'équipe Hôtel Le Montagnais conserve l'espoir de participer au Championnat canadien de curling mixte via le système de points. Robert Desjardins croit que 18 formations participeront à la finale nationale grâce aux points amassés. Son équipe a ajouté 16 points à sa fiche, dimanche, et grimpé au 20e échelon.

« S'il n'y a pas de changements, dès que deux équipes du Top-20 se désisteront, nous pourrons avoir accès au championnat, a expliqué Robert Desjardins. Nos chances sont encore très bonnes, même si le système est un peu étrange. Au début de l'année, nous étions neuvièmes. Nous sommes descendus jusqu'au 23e rang et il n'y a pourtant eu que quatre tournois de double mixte. Les équipes nous ont dépassés à cause de leurs points chez les hommes ou chez les femmes. C'est un peu aberrant. Si tu n'as pas une équipe chez les hommes ou les femmes qui n'est pas dans les 30 premières au monde, il est très difficile de se qualifier pour le Championnat canadien de curling double mixte. »

Robert Desjardins a quand même d'autres cartes dans sa manche. Le tournoi double mixte qui se déroulera en fin de semaine prochaine à Chicoutimi procurera des points au classement canadien, tout comme un autre qui se déroulera au Club de curling Kénogami, en mars. Desjardins estime qu'il existe un engouement pour le double mixte. Il note que les 26 équipes inscrites au tournoi du week-end prochain, et les quatre qui se trouvent sur une liste d'attente, en sont une belle preuve.