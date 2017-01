Les Jeannois s'inclinent devant les Nordiques

« Si on regarde l'ensemble de la rencontre, la pénalité a fait mal », a résumé l'entraîneur-chef Pascal Hudon, tout de même satisfait de la prestation des siens qui ont mené dans la colonne des tirs, 29-28. En fin de première et un pointage de 1-0 en faveur des visiteurs, Pierre-Luc Houde a reçu une majeure et a été expulsé pour avoir dardé un adversaire. Les Jeannois étaient déjà privés d'un autre pilier en attaque, Marc-Antoine Massé, suspendu pour une mise en échec par derrière la semaine dernière. Les Nordiques ont marqué avant la fin de l'engagement et en ont ajouté un deuxième au début du second engagement. « Ils ont été opportunistes », d'indiquer l'entraîneur almatois.

La réplique est venue du bâton de Mathieu Blanchette avec cinq minutes à faire en deuxième. Malgré leur acharnement, les régionaux n'ont pas réussi à s'approcher davantage, se voyant refuser un but que Pascal Hudon estimait bon avec cinq minutes à faire au temps réglementaire. « On a eu un départ chancelant, mais dans les 30 dernières minutes, on a dominé l'allure du match. On a manqué d'opportunisme. On a raté des jeux faciles en tirant à côté avec le but ouvert ou en ratant les retours, de noter Pascal Hudon. On a fait de bonnes choses. On n'a simplement pas été capables de transformer de bonnes chances. »

Les Jeannois évolueront de nouveau sur la glace de l'aréna de Saint-Bruno dimanche, lors de la visite des Rebelles du Cégep de Sorel-Tracy. « Si on continue dans la même veine que lors de nos deux derniers matchs, ça va finir par virer de notre bord », de laisser tomber Pascal Hudon.