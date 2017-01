Curling junior: le Québec au pied du podium

Le Québec est passé tout près de se qualifier pour la ronde éliminatoire au Championnat canadien de curling junior féminin, disputé à Victoria en Colombie-Britannique. Une défaite au dernier match qualificatif a toutefois signifié l'élimination et une quatrième place pour l'équipe de Camille Boisvert qui était complétée par deux joueuses du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Laura Guénard (Dolbeau-Mistassini) et Émilia Gagné (Alma).

Le Québec pouvait toujours espérer passer à la demi-finale en prenant la troisième place, mais n'a jamais vraiment été dans le coup face aux représentantes de la Nouvelle-Écosse qui jouaient pour l'honneur, s'inclinant au compte de 11-4. Les gagnantes ont inscrit deux points lors des deux premiers bouts pour se placer en position favorable. Les Québécoises ont répliqué avec un point, mais la riposte a été fatale avec une récolte de trois points au quatrième bout.

Le Nord de l'Ontario et l'Alberta, qui ont conservé des dossiers identiques de sept victoires et trois revers, croiseront le fer en demi-finale. Les gagnantes obtiendront le droit d'affronter l'Ontario, qui a conservé une fiche parfaite de 10-0 cette semaine, en grande finale.

Mixte

Le Championnat provincial de curling double mixte à Amos ne pouvait pas mieux débuter pour les champions en titre, les Chicoutimiens Robert et Émilie Desjardins. Le duo père-fils commandité par l'Hôtel Le Montagnais a remporté ses trois premiers matchs par des pointages élevés vendredi. La journée a débuté avec une victoire de 7-1 sur Mathieu Gravel et Félicia St-Pierre, suivi d'un gain de 9-4 sur Francis D'Amours et Gaétane Tremblay.

En soirée, en retard par un point après une remontée de leurs adversaires, les Desjardins ont marqué cinq points au huitième et dernier bout pour se sauver avec une victoire de 9-5 sur Sonny Melançon et Lyne Bordeleau. Il faut savoir qu'au curling double mixte, une pierre est déjà dans la maison au début de chaque manche, ce qui donne un style très offensif. En très bonne position pour passer à la ronde éliminatoire, la paire saguenéenne a deux autres rencontres au menu samedi.