Classique hivernale de Chicoutimi débute samedi

En plus des sept rencontres de la journée, les Saguenéens de Chicoutimi, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, tiendront un entraînement extérieur d'une cinquantaine de minutes à compter de 14h15. La première rencontre, dans le novice B, entre les Éperviers et les Voltigeurs, débutera à 8h30. La dernière, dans le bantam B entre les Patriotes et les Olympiques, sera disputée à 19h15.

Voici l'horaire des autres matchs: à 9h45, les Couguars contre l'Extrême (novice A); à 11h, les Olympiques contre les Prédateurs (atome B) et à 12h30, les Dynamos contre les Saguenéens (atome BB). Après les Sags, à 15h30, suivra le match entre les Olympiques contre Rebelles (pee-wee B), puis à 17h15, de celui des Dynamos contre les Sag's (pee-wee BB).

Pour garder les spectateurs au chaud pendant toute la journée, un chapiteau a été aménagé sur le site, avec des boissons chaudes. À noter qu'il y aura de l'animation sur le site et que des matchs protocolaires sont aussi prévus au programme.