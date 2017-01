Les sports régionaux en bref

La compétition régionale de biathlon du Programme des cadets du Canada présentée au Club Tobo-Ski de Saint-Félicien dimanche aura une double importance.

En plus d'être la finale régionale en vue des Jeux du Québec d'hiver à Alma, l'événement servira de qualifications pour le championnat provincial des cadets, présenté les 11 et 12 février à Valcartier. La compétition regroupe des jeunes de la région âgés entre 12 et 18 ans. L'action débute à 11h.