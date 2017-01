Boudreault-Belzile revient avec les Jeannois

Simon Boudreault-Belzile a vu de l'action dans seulement une rencontre en janvier, signant sa cinquième victoire en sept départs. Depuis le retour de blessure du numéro un Reilly Pickard, l'ancien des Élites de Jonquière midget AAA se retrouvait plus souvent qu'à son tour dans les estrades, malheureux dans un système à trois gardiens de but. « Je n'étais plus capable », d'exprimer Simon Boudreault-Belzile après son premier entraînement, jeudi midi.

Lundi, il a donc fait part de son désir à l'entraîneur des Jeannois Pascal Hudon, qui a ensuite fait les démarches pour confirmer son retour avec la formation almatoise. « Ils ne pouvaient pas me donner de réponses. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est de retourner collégial et voir de l'action », raconte-t-il.

« C'est ce que je trouvais plate. Ils ne me disaient rien et il n'y avait rien de sûr, reprend-il. Ça fait longtemps que j'ai gardé les buts. Je veux avoir des défis et c'est pour ça que je suis parti. C'est bien beau s'entraîner, mais je n'étais pas mis au défi de performer pendant les matchs.

« J'arrive ici dans un rôle important et en fin de saison. On n'est pas dans les premiers au classement, mais tout peut arriver et on veut causer des surprises », de confier Simon Boudreault-Belzile qui sera en uniforme pour les deux matchs de la fin de semaine, à Saint-Bruno, face à Lionel-Groulx et Sorel.

Pour l'entraîneur-chef Pascal Hudon, ce retour tombe à point. « Dernièrement, on joue bien défensivement. On ne donne pas beaucoup de lancers. On a peaufiné notre jeu, même si on a encore du travail à faire au niveau des détails. L'arrivée de Simon va amener une confiance à l'équipe, mais il ne faut pas penser que ça va être facile parce qu'il est là et qu'on n'a plus besoin de travailler. Je pense que ça va également enlever un peu de pression à son adjoint Jérémy Mireault, d'avancer Pascal Hudon. Ça nous prenait une étincelle. Dernièrement, on jouait bien, mais on ne réussissait pas à obtenir des victoires. Ça va peut-être être le petit élément déclencheur qui va faire que les joueurs vont aller chercher la petite coche de plus. »

Entre la conclusion de leur saison régulière et le début des séries, les Jeannois participeront à un tournoi de démonstration (showcase) à Sainte-Foy.