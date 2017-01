 Les Desjardins à la défense de leur titre au Championnat provincial 

Robert Desjardins et sa fille Émilie passent la prochaine fin de semaine à Amos dans le cadre du Championnat provincial de curling double mixte. Champion en titre, le duo souhaite avant tout offrir de bonnes performances, au-delà de soulever le gros trophée dimanche.

Les grands honneurs sont d'autant plus alléchants puisque l'équipe championne se qualifie pour le Championnat canadien double mixte, présenté au printemps. Robert et Émilie Desjardins (l'équipe Hôtel Le Montagnais) sont en action trois fois plutôt qu'une vendredi avec des matchs à 10 h, 13 h et 18 h.

« On est les champions défendants, mais on n'arrive pas en baveux, a prévenu Robert Desjardins. Notre équipe est en développement et on travaille ensemble à moyen terme. Chaque victoire est un boni, l'important est de connaître une bonne progression. »

La compétition provinciale regroupe 12 équipes. À l'issue de la ronde préliminaire, les quatre meilleures équipes atteignent les rondes finales. Robert Desjardins demeure prudent sur ses ambitions puisqu'il est d'avis que le calibre est beaucoup plus relevé que l'an dernier.

« Ça se jouait peut-être entre quatre équipes en 2016 alors que cette année, je vois facilement six équipes qui pourraient remporter le championnat », a observé Desjardins.

Curling junior

Au Championnat canadien junior féminin de curling à Victoria, le Québec a atteint les quarts de finale jeudi. Après une victoire serrée de 8-7 face à la Saskatchewan en début de journée, l'équipe de Camille Boisvert, qui compte dans ses rangs les joueuses régionales Laura Guénard (Dolbeau-Mistassini) et Émilia Gagné (Alma), a ensuite battu l'Île-du-Prince-Édouard 10 à 5. En quarts de finale vendredi, le Québec a rendez-vous avec la Nouvelle-Écosse à midi heure du Pacifique.